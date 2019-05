Équilibres financiers de la Caisse nationale des retraites : Large débat avec les partenaires

De gros efforts sont consentis par l’État pour la recherche de ressources de financement supplémentaires à même de garantir la pérennité de la Caisse des retraites en vue d’atteindre cet objectif.

Des réflexions sérieuses pour instaurer une gestion plus efficiente ont été lancées à cet effet.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a fait état du lancement prochain d’un large débat réunissant l’ensemble des partenaires et les différentes parties concernées pour une concertation sur une série de propositions relatives aux équilibres financiers et au renouvellement de la gestion de la Caisse nationale des retraites (CNR).

«Nous avons mis en place des ateliers de réflexion pour l’élaboration de propositions et de solutions liées notamment aux équilibres financiers, à la rationalisation des dépenses et au renouvellement de la gestion de la CNR, afin d’introduire des réformes et améliorer ce système», a déclaré Hassan Tidjani Haddam lors d’une rencontre des directeurs des agences de wilayas de la CNR, tenue ce jeudi.

Des propositions qui font actuellement l’objet «d’évaluation» et «d’enrichissement» par les spécialistes et les experts du secteur et feront prochainement l’objet d’un «large» débat regroupant tous les partenaires économiques et sociaux ainsi que les différentes parties concernées, sans exclusion, dans le cadre de la concertation et du dialogue.

Le premier responsable du secteur a indiqué que le système national des retraites fait face, depuis des années, à des difficultés financières dues à plusieurs facteurs objectifs et autres structurels, à l’instar de la «faible» croissance des revenus de cotisations, particulièrement durant la période allant de 2015 à 2018, de l’augmentation «constante» des dépenses avec un taux de croissance annuel estimé à 18% entre 2010 et 2018, en raison de la revalorisation annuelle des avantages de retraite, qui a fait augmenter la moyenne des pensions de 80% durant la période 2010-2018, l’augmentation des salaires à partir de 2012 et le départ massif en retraite anticipée. Il a estimé, dans ce sillage, que l’efficacité de ce système et l’accomplissement de ses missions passe essentiellement par l’amélioration «permanente» de son fonctionnement à travers le développement «constant» des moyens et modalités de sa gestion.

Lors de cette rencontre, M. Haddam a instruit le directeur général de la CNR à veiller sur la «rigueur» dans la gestion, la «rationalisation» des dépenses et l’utilisation «rationnelle» et «efficace» des ressources humaines et matérielles disponibles, outre la mise en place de «nouveaux» mécanismes pour le renforcement du système de contrôle interne de la gestion administrative, financière et comptable.

Poursuivant ses propos, le ministre a assuré de la disponibilité de l’Etat à «accompagner» la CNR à travers une série de mesures, dont l’affectation de 500 milliards DA du budget de l’Etat à la couverture des pensions de retraite au titre de l’exercice 2018, un crédit à long terme accordé par le Fonds national d’Investissement (FNI) au titre de l’exercice 2019, ainsi que l’introduction d’une taxe douanière de l’ordre de 1%, au titre de contribution de solidarité, applicable aux opérations d’importation de produits destinés à la consommation en Algérie. « Pour préserver la pérennité du système de retraites, les pouvoirs publics se sont engagés à garantir le versement des pensions de retraite, quelles que soient les conditions, en dépit des difficultés financières ayant touché le Trésor public ces dernières années», a-t-il promis.

La modernisation et la numérisation de la caisse ont été mises en exergue par Tidjani Hassan Haddam qui a instruit ses responsables à «consolider» l’introduction de l’informatique et du traitement automatisé des fichiers, ainsi que le développement de l’interface consacré à la retraite et les prestations à distance. De son côté, le directeur général de la CNR, Slimane Melouka, a révélé que le nombre des retraités a atteint, à fin avril 2019, 3,2 millions contre 2,6 millions fin 2014.

Sarah A. Benali Cherif