Talaie el houriet : Sortir d’une crise éprouvante

La crise actuelle prend des dimensions éprouvantes pour nos compatriotes, pour la société dans son ensemble et pour l’Etat national lui-même. Comment abréger cette épreuve et comment en contenir les coûts politiques, économiques et sociaux ? s’interroge Ali Benflis, président de Talaie el Houriet dans une contribution parvenue à notre rédaction. Selon lui, c’est la question dominante du moment avec l’enjeu est de réaliser les aspirations de la société. Il ajoute qu’une crise qui dure est toujours dangereuse car chaque jour qui passe apporte son lot de complications qui rendent son règlement plus problématique et plus complexe. «Ce règlement n’est déjà pas aisé et toute la lucidité et la sagesse commandent de ne pas différer les solutions qui sont à portée de mains aujourd’hui mais qui, demain, risquent de ne plus l’être», a-t-il averti.

Selon lui, l’application stricte et intégrale de l’article 102 de la Constitution avait toute sa pertinence pour organiser constitutionnellement la déclaration de vacance de la fonction de Président de la République. Le reste du dispositif pour pourvoir à cette situation de vacance entre, par contre, en conflit frontal avec les revendications légitimes de la révolution démocratique pacifique en marche dans le pays, a-t-il mentionné.

Benflis propose l’hybridation politique et constitutionnelle que permet la mise en œuvre combinée des articles 102, 7 et 8 sans préjudice d’autres articles de la Constitution disponibles pour offrir la nécessaire couverture constitutionnelle aux aspects politiques du règlement de la crise actuelle.

Il rappelle que dès le 23 mai, il sera procédé aux dépôts des candidatures aux présidentielles auprès du Conseil constitutionnel même s’il estime qu’aucune condition exigible pour la bonne tenue des présidentielles n’a été remplie. Il en conclut que les présidentielles devraient être reportées pour permettre leur tenue ultérieure dans les conditions les plus acceptables et les moins récusables.

Avec le risque d’un vide institutionnel et constitutionnel avec en toile de fond une «instabilité et une incertitude politique périlleuse». Benflis considère que le dialogue national n’est pas seulement une nécessité mais une urgence absolue.