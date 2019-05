Levée de l'immunité parlementaire : Ould Abbès et Barkat auditionnés

La Commission des Affaires juridiques, administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la nation a tenu jeudi dernier deux réunions lors desquelles elle a auditionné les deux membres Saïd Barkat et Djamel Ould Abbès, aux fins d'élaborer son rapport concernant la levée de l'immunité parlementaire des deux sénateurs. «Conformément l'article 127 de la Constitution et l'article 125 (alinéa 2) du règlement intérieur du Conseil de la nation et dans le cadre de l'examen de la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, relative à l'activation de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire des deux sénateurs, Saïd Barkat et Djamel Ould Abbès, la Commission des Affaires juridiques, administratives, des droits de l`homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial du Conseil de la nation a tenu, jeudi 9 mai, deux réunions lors desquelles elle a auditionné les deux membres concernés pour l'élaboration d'un rapport à soumettre au bureau, avant de le présenter aux sénateurs en séance à huis clos», a précisé le communiqué de la haute chambre du Parlement. Présidées par M. Noureddine Bellatrach, président de la Commission, les réunions se sont déroulées en présence du vice-président du Conseil de la nation, chargé de la législation et des relations avec le gouvernement et l'Assemblée populaire nationale (APN), ajoute le communiqué. Il convient de rappeler que le bureau du Conseil de la nation avait transmis, il y a quelques jours, à la Commission des Affaires juridiques et administratives la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, relative à l'activation de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire des deux sénateurs.

Louisa Hanoune en détention provisoire

Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), a été placée jeudi après-midi en «détention provisoire» par le tribunal militaire de Blida dans une prison civile de cette wilaya, a-t-on confirmé auprès du ministère de la Défense nationale (MDN). Mme Louisa Hanoune a été convoquée auparavant par le juge d'instruction près le tribunal militaire de Blida pour être entendue dans le cadre de l'enquête ouverte contre Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Saïd Bouteflika, poursuivis pour «atteinte à l'autorité de l'Armée et complot contre l'autorité de l'Etat».

Pour rappel, le juge d'instruction militaire près le tribunal militaire de Blida a ordonné le 5 mai courant, le placement en détention provisoire de Athmane Tartag, Mohamed Mediène et Saïd Bouteflika pour «atteinte à l'autorité de l'Armée» et «complot contre l'autorité de l'Etat», avait indiqué un communiqué de la Cour d'appel militaire de Blida.

Jean-Yves Le Drian n’a pas fait de déclaration sur le scrutin

Le bureau de l'APS-Paris a publié malencontreusement mercredi 8 mai, une déclaration du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, reçue le jour même dans un mail sur le suivi personnalisé des documents de l'Assemblée nationale française, qui diffuse toutes les communications officielles de cette institution. Le texte comprenait les réponses du ministre aux questions des députés, datées en effet du 6 mars 2019, alors que le lead de la dépêche du 8 mai ne le précisait pas, donnant l'impression que ce sont de nouvelles déclarations par rapport à l'élection présidentielle prévue le 4 juillet.

Les réponses du ministre ont donc été faites dans un autre contexte du 6 mars dernier. En outre, ce n'est pas M. Le Drian qui a évoqué la date du 4 juillet, mais le journaliste, voulant apporter une précision, a ajouté la date de la prochaine élection présidentielle.

L'APS s'excuse auprès de ses abonnés, usagers et public, induits en erreur, ainsi qu'auprès du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et de l’Assemblée nationale française.