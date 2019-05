Le chef de l’État, M. Bensalah : « Transparence, régularité et objectivité »

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, réaffirme de nouveau le maintien de l’échéance du 4 juillet pour la tenue de l’élection présidentielle. Ce sujet a été d’ailleurs l’un des principaux thèmes débattus lors de l’audience que M. Bensalah a accordée jeudi dernier au Premier ministre, Noureddine Bedoui.

Selon le communiqué de la Présidence de la République, les principaux sujets abordés avaient trait à la situation politique et économique du pays, aux mesures prises par le gouvernement pour ce mois sacré de Ramadhan et aux rendez-vous de la présidentielle de juillet.

A ce propos le chef de l’Etat a souligné «l'impératif de respecter les délais et les échéances prévus par la Constitution et les lois de la République, en assurant les conditions et mécanismes nécessaires pour le bon déroulement de cette importante échéance, en toute transparence, régularité et objectivité». Il a également mis l’accent sur «l’impératif de maintenir tous les canaux de concertation et de dialogue ouverts avec toutes les instances et partenaires concernés par l'élection du 4 juillet», est-il souligné dans le communiqué. Précédemment à cette audience, le chef de l’Etat avait déjà affirmé l’importance de faire valoir le dialogue et la concertation, seule voie garantissant une sortie de crise pacifique. «Un dialogue intelligent, constructif, de bonne foi, reste en effet, l'unique moyen pour construire un consensus fécond, le plus large possible, de nature à permettre la réunion des conditions appropriées pour l'organisation, dans les délais convenus, de l’élection présidentielle, en vue de permettre au pays de sortir définitivement et durablement de l’instabilité politique et institutionnelle», avait indiqué M. Bensalah dans son discours prononcé le 5 mai dernier. Lors de l’audience accordée au Premier ministre, ce dernier a présenté «un exposé exhaustif sur le déroulement des préparatifs de la prochaine élection présidentielle, à savoir la révision exceptionnelle des listes électorales, la poursuite du retrait des formulaires de candidature ainsi que les dispositions liées aux aspects matériels mises en place par le gouvernement». Concernant le retrait des formulaires de candidature, le bilan provisoire arrêté à la date du 7 mai par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales «compte 68 lettres d’intentions déposées» indique le même département ministériel dans un communiqué. Les concernés «ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription, en application des dispositions légales en vigueur», ajoute le communiqué, relevant que l’opération se déroule dans de «bonnes conditions».

M. Bedoui a également évoqué les principales mesures prises par le gouvernement pour le mois de Ramadhan, conformément aux orientations du chef de l'Etat. A ce propos l’accent a été mis, plus particulièrement sur «la disponibilité des produits alimentaires de large consommation et la redynamisation du mécanisme des marchés de proximité». Idem pour ce qui est de l’impératif de «respecter les prix de référence et d'accorder l'intérêt nécessaire au dossier des aides sociales destinées aux familles nécessiteuses».

D’autres points ont également été évoqué lors de cette audience.

Karim Aoudia