Solidarité : Les actions d’entraide se multiplient à travers le pays

Les actions de solidarité se multiplient, à travers le pays, depuis le début du mois sacré de ramadan, où des associations caritatives, organisations et certaines communes viennent apporter une aide symbolique, mais très attendue, à des dizaines de familles ou de personnes démunies.

Parmi les actions les plus importantes signalées, durant ce début de ramadan, la distribution par l'association «Irchad Wal Islahé de Médéa de plus de 1.500 colis alimentaires au profit de familles nécessiteuses, issues de différentes localités de la wilaya. Aussi, la nouveauté cette année réside dans l'organisation d'une «Ouziaâ»; un partage et distribution de viande au bénéficie de dizaines de familles issues des communes de El-Haoudine (daira de Tablat) et El-Azzizia (est de Médéa) sur initiative de la commune, de la l'association «El-Wiam» et des scouts musulmans algériens (SMA), selon les organisateurs.

Toujours à Médéa, plus de 350 familles démunies, issues de la commune d’El-Omaria, ont été ciblées par une opération de solidarité, initiée par l’association «Djazair el-Khir», en prévision de ce mois sacré. Des couffins, composés de denrées alimentaires et de viande blanche, ont été distribués à des familles nécessiteuses, recensées à travers différents quartiers du chef-lieu de la commune d’El-Omaria et dans les zones éparses, a indiqué le responsable de la section locale de «Djazair el-Khir», Tayeb Bensaad.

15 restaurants El-Rahma à El-Tarf

Par ailleurs, la wilaya d’El-Tarf verra au cours de ce mois sacré l’ouverture d’une quinzaine de restaurants El Rahma, et ce, à travers les différentes communes de la wilaya.

«Cette opération est inscrite au titre du programme de solidarité du mois de ramadan», a indiqué, la directrice locale de la direction de l’action sociale et la solidarité (DASS). Ils seront destinés aux démunis, aux sans-abris et autres personnes de passage, a souligné Mme Radia Bounedher qui a relevé les efforts déployés pour être au rendez-vous de solidarité envers un total de 29.160 familles nécessiteuses. Elle a, en outre, rappelé que les bénéficiaires de l’aide financière de l’Etat, estimée à 6.000 DA chacune, destinée aux handicapés et orphelins, percevront cette contribution par le biais de leurs comptes postaux (CCP) sociaux, «avant le 30 avril courant» alors que les familles à faibles revenus disposeront, dans les délais habituels, de leurs couffins «spécial ramadan».

Aides alimentaires à 250 familles à El-Bayadh

A El-Bayadh, 250 familles nécessiteuses de la wilaya d’El Bayadh ont bénéficié d’aides alimentaires en prévision du mois sacré du ramadan, a-t-on appris samedi du responsable local de l’association Kafil El Yatim, Nouredine Abbès. L’association a initié, depuis vendredi dernier, une opération de distribution de ces aides sous forme de produits alimentaires aux familles nécessiteuses des localités de Chellala, El Baydah, Ghassoul et Bougtob, a précisé la même source.

L’association prévoit de toucher au total 1.000 familles recensées par ses soins. «Kafil El Yatim» devra ouvrir un restaurant d’iftar collectif durant ce mois sacré. Une action de collecte de vêtements de l’Aid El Fitr, destinés à 1.500 enfants orphelins ou issus de familles démunies, sera aussi entreprise au titre de cet élan de solidarité.

Plusieurs associations à pied d’œuvre à Naâma

Toujours dans ce même cadre, plusieurs associations locales de la wilaya de Naâma ont lancé des actions de solidarité en début du mois sacré du ramadan pour l’aide des familles et malades nécessiteux, et ce, à l’initiative de bienfaiteurs et de jeunes volontaires, a-t-on appris mardi de responsables d’associations. Ces actions de bienfaisance, auxquelles contribuent des donateurs, des associations, le Croissant-rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans algériens (SMA), portent sur des aides au profit de familles nécessiteuses en leur offrant des repas chauds dans les restaurants et des visites aux malades chroniques (insuffisance rénale et cancéreux,...) dans des hôpitaux. Des donateurs et bénévoles, surtout des jeunes, contribuent sans cesse à ces actions en début du mois du ramadan, en plus des femmes aux foyers qui préparent des tables de l’iftar en guise de solidarité avec les jeûneurs. Ainsi, l’association «Ness El Kheir» de Naâma a lancé, le premier jour du ramadan, un point d’iftar au niveau du jardin public de l’auberge des jeunes pour fournir une moyenne de 80 repas chauds par jour, outre des repas distribués aux familles nécessiteuses à travers les cités et quartiers, a souligné le responsable de l’association, Bouchetta Amar.

L’association «Besma» d’aide aux malades et personnes aux besoins spécifiques a initié des visites à l’hôpital Mohamed-Boudiaf d'Ain Sefra accompagnés de clowns et burlesques et en distribuant des cadeaux aux enfants, selon le responsable de l’association chargé de la communication, Benouaz Belfadel. Cet élan de solidarité est aussi visible à Asla où l’association caritative Rahma a remis des kits alimentaires à 20 familles nécessiteuses du douar Chorfa, alors que l’association «Khairate» de Moghrar et le groupe des SMA de Djenine Bourzeg ont distribué le couffin de ramadan de denrées alimentaires aux familles pauvres. Plusieurs associations caritatives préparent, en collaboration avec des établissements publics de santé de proximité à travers plusieurs communes, le lancement des opérations de circoncision collective des enfants issus de familles nécessiteuses à partir du 27e jour du ramadan. L’association «Affak» de Mecheria a programmé, avec le concours des chefs d’entreprises, la distribution de 450 vêtements de l’Aïd et s’attèle actuellement à distribuer 100 repas chauds par jour aux nécessiteux en son siège, a souligné son président, Mohamed Ayache.

R. S.