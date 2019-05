NOUVELLES DE BECHAR

L’insalubrité règne dans les marchés

L’indispensable remise en ordre

Les maints constats établis et dénoncés par les associations, les médias et les citoyens, n’auront pour autant point permis de faire réagir les autorités concernées, en charge du marché couvert du centre-ville de Béchar qui continue de vivre une situation d’insalubrité, en raison du manque d’hygiène constatée dès l’entrée dans cette enceinte d’où se dégagent des odeurs nauséabondes et gisent des déchets en tous genres, abandonnés ça et là, alors que son esplanade est entièrement occupée par ces revendeurs illicites et qui proposent aux citoyens toutes sortes de marchandises et d’aliments, du poulet rôti, au pain et au lait, en passant par des tas d’autres articles hétéroclites. Non loin de là, c’est le marché de fruits et légumes, bien plus populaire, dit Bouhlal, situé également non loin du siège de la wilaya, qui se trouve dans un état d’insalubrité et d’anarchie des plus surprenants. Cette structure dont ni l’architecture et ni la construction ne s’apparentent à celle d’un véritable marché, connait une situation désolante, en raison des décharges publiques qui y prolifèrent, non seulement sous les yeux des citoyens mais également ceux des élus dont le siège ne se trouve qu’à une dizaine de mètres de là.

Les citoyens sont astreints à circuler au milieu des espaces squattés par des commerçantes illégaux, dans une atmosphère d’insécurité et d’insalubrité ne sachant plus s’ils doivent plutôt porter leur regard sur les étals ou se frayer un chemin à travers tous ces détritus. Bien plus tard, après la rupture du jeûne, c’est encore un spectacle bien plus désolant qui s’offre aux passants : des ordures en tous genres, des cartons, des sachets en plastique et même des fruits et légumes avariés jonchent le sol, en dégageant une odeur insupportable. Un état de fait d’autant plus insupportable lorsque l’on sait que cette structure communale, datant de l’après indépendance et n’ayant connu presqu’aucune opération de réfection sérieuse, connaît actuellement une grande affluence.

Voilà à quoi est livré le citoyen de Béchar, cette capitale du sud-ouest qui ne peut s’octroyer un marché bien plus décent, à la hauteur de son statut de ville touristique et accueillante, mais dont les habitants doivent encore prendre leur mal en patience, en attendant que les services concernés, bien plus particulièrement la municipalité, songe à inscrire une opération de construction d’un nouveau marché, répondant aux besoins des citoyens, et plus particulièrement en matière de salubrité.