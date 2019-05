Dans la LUCARNE : Tel est pris qui croyait prendre

Le football de haut niveau est «truffé» de surprises, des situations on ne peut plus inattendues les unes que les autres.. Les observateurs se risquent souvent à avancer des avis et autres pronostics sur le résultat d’un choc donné. Ils veulent ainsi convaincre les personnes que telle équipe, suite à son résultat aller, ne laisse plus d’espoir à l’équipe adverse. Le plus souvent, ils sont démentis par le résultat final qui a remis en cause leur pronostic. Confondus par le résultat final, ils ne trouvent pas les mots appropriés pour riposter et offrir aux téléspectateurs une explication raisonnable. On avait déjà vécu cette situation, il y a de cela trois ans, le choc de la Ligue des champions d’Europe entre le FC Barcelone et le PSG. Les Français avaient remporté la première manche au Parc des princes sur le score net et sans bavures de (4 à 0). Tout le monde avait pensé que les «carottes étaient cuites » pour les Catalans. Au retour, on a vécu une véritable « remontada », même si les Barcelonais aveint marqué trois buts entachés d’irrégularités. Toujours est-il, Barcelone miraculeusement passe.

La saison écoulée aussi, en quart de finale de la Ligue des champions, elle était opposée au Romains de l’AS Rome. Au Nou Camp, Barcelone l’emporte aisément sur le score de (4 à 1). Tout le monde avait donné le Barça victorieux les «doigts dans le nez». Finalement, une fois encore, le miracle s’est produit mais pas pour les camarades de Messi. Les Romains, contre toute logique, même s’ils ont fourni un match plein, ont mérité de passer. Messi alors avait juré lors de cette édition madrilène, au stade Wanda Métropolitano, le 1er juin prochain, d’être sacré. Il était, le moins que l’on puisse dire, très motivé, lui et ses coéquipiers. Lors de la présente saison, les poulains de Valverde avaient réussi un parcours quasi parfait. En demi-finale, les Barcelonais avaient «tiré» Liverpool. Le match aller ne fut qu’une simple formalité, même si les poulains de Klupp avaient pratiqué un jeu meilleur et auraient même pu scorer. À Anfiield Road et en dépit de l’avantage de la marque en faveur des Espagnols, les supporters locaux, gonflés à bloc, réussirent une entrée fracassante après le but d’Origui. En seconde mi-temps, les Anglais ajoutent trois autres buts assurant ainsi une qualification pour le moins impensable sachant que les «bookmakers » n’avaient donné aucune chance aux gars de Liverpool. Eh bien, les camarades de Mani, devant un Salah (heureux), l’ont fait dans une allégresse indescriptible. Messi, le grand perdant, il n’aura pas le ballon d’or, gardait la main sur la tête, craignant que le «ciel lui tombe dessus». Il avait la mine du battu qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Liverpool a prouvé à tous les observateurs spécialistes qu’en football rien n’est acquis avant le coup de sifflet final de l’arbitre. Si Klupp a pris, d’une certaine façon, sa revanche sur le mauvais sort, ce n’est pas le cas de Valverde qui risque de faire sa révérence en «s’effaçant» pour quelqu’un d’autre. Gauardiola qui n’avait pas «digéré» le fait que le Real Madrid ait remporté trois Ligues des champions d’affilée, se trompent lourdement, puisqu’il n’a pas obtenu avec Manchester City depuis qu’il avait débarqué, il y a deux saisons. Faut-il le répéter, pour remporter la Ligue des champions, vous devez être fort sur tous plans et notamment «l’agressivité positive», pas celle «destructive».

C’est la deuxième finale d’affilée pour les «Reds». Tout le monde espère que cette fois sera la bonne. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Hamid Gharbi