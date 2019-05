MCO : Leknaoui arrive en sauveur

Le MC Oran tient son nouvel entraîneur. Le quatrième depuis le début de la saison, si l’on excepte les périodes d’intérim de l’entraîneur adjoint, Kinane, qui avait déjà succédé temporairement à Badou Zaki puis tout récemment à Jean-Michel Cavalli.

En effet, depuis mercredi dernier, Nadir Leknaoui est le nouvel entraîneur des Hmaraoua jusqu’à la fin de la saison. Le jeune technicien qui a réussi avec brio l’accession en Ligue-1 Mobilis avec l’US Biskra a accepté le challenge que lui a proposé Ahmed Belhadj qui consiste à maintenir le club parmi l’élite en dépit d’une position et d’un calendrier des plus défavorables. Leknaoui et Ahmed Baba se sont mis d’accord sur une collaboration de courte durée lors d’une entrevue à Alger, mercredi passé dans la soirée. L’accord porte, comme déjà précisé plus haut, sur une collaboration jusqu’à la fin de la saison en cours avec comme objectif d’éviter à la formation phare de la capitale de l’Ouest la descente, précise-t-on encore.

Il n’est pas à écarter que Baba ait proposé à Leknaoui une prolongation de contrat en fin de saison, mais cela demeure tributaire du parcours de l’entraîneur lors des quatre matches couperet qu’il aura à diriger d’ici au 26 mai prochain. Car il faut le dire sans ambages, Leknaoui se lance dans une mission casse-cou tant il ne détient pas son avenir entre ses mains. Le MCO devra récolter au minimum sept points pour espérer se maintenir, ce qui équivaut à deux victoires et un match nul. L’équipe oranaise aura à se déplacer deux fois et recevra deux fois chez elle. Deux victoires à domicile et un nul à l’extérieur seront obligatoires pour espérer conserver ses chances de maintien, elle qui jouera deux fois en déplacement contre deux autres à domicile, table sur sept unités pour assurer son maintien parmi l’élite. Le MCO partage actuellement la

13e place avec l’Olympique Médéa (28 pts chacun) qui est troisième potentiel relégable, mais le devance seulement grâce à un meilleur goal-average.

Initialement, le MC Oran avait tenté l’option Youcef Bouzidi, mais les négociations ont achoppé aussitôt qu’elles ont commencé. Baba s’est rabattu sur Leknaoui. Ce dernier sera aidé dans sa mission par Hadj Merine, auquel Belhadj a également fait appel après avoir réussi à faire accéder l’OM Arzew en Ligue-2, ainsi qu’Aïssa Kinane, qui assure l’intérim depuis le départ de Jean-Michel Cavalli, soit depuis près de deux semaines. Un staff technique étoffé qui aura à relever le défi du maintien.

Amar B.