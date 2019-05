Ligue Une (27e journée) : Ce sera en nocturne

C'est la dernière ligne droite pour les pinsonnières de la Ligue Une. La course au podium et au maintien s'annonce rude et très disputée en cette fin de saison, où rien n'est encore joué.

Pour cette 17e journée, le leader, qui bat de l'aile depuis plusieurs journées déjà, dispose de l'avantage du terrain et du public pour tenter de rétablir la situation. L'USM Alger accueille l'O Médéa pour le choc des extrêmes. La formation algéroise, dont la situation administrative est en proie aux doutes, doit absolument se ressaisir pour espérer garder son fauteuil de leader. Face à une équipe, dos au mur, mais qui voyage plutôt bien cette saison, les camarades de Koudri devront se montrer très prudents. Par ailleurs, le dauphin sera en appel à Bejaia. Une rencontre qui promet entre deux teams aux destins diamétralement opposés. Le PAC, auteur d'un phase retour pour le moins époustouflante, sera confronté à une équipe du MOB, en position de second relégable. Les poulains du technicien portugais, Chalô, qui pratique un football alléchant depuis l'entame du championnat, devront se montrer très vigilents et faire preuve de beaucoup de sang froid pour espérer tirer leur épingle du jeu, contre une formation des Crabes, n'ayant désormais plus droit à l'erreur. Pour sa part, la JSK se déplacera à Constantine pour affronter une formation du CSC, au moral à plat. Dans cette partie, qui aura lieu à huis clos, la JSK a un bon coup à jouer. Conscients de la tâche qui les attends et des enjeux, les protégés du Français Dumas se disent très motivés et déterminés à revenir avec les trois points de la rencontre. De son coté, le Mouloudia d'Alger, encore en course pour une place sur le podium, est appelé à effectuer un périlleux déplacement à Bechar pour croiser le fer avec la JSS. Face à une équipe de la Saoura qui n'a pratiquement plus rien à perdre ni à gagner dans ce championnat, les coéquipiers de Hachoud ont de sérieuses chances de réaliser un bon résultat, à condition toutefois de sortir un grand match. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge sera hôte de l'AS Ain M'lila, qui flirte avec la zone de relégation. Conscients de la situation, les joueurs de Slimani ne peuvent plus se permettre le moindre faux pas. Face aux poulains de l'entraineur, Ait Djoudi, qui défendent généralement en bloc et procèdent principalement par des contre-attaques rapides, ils sont contraints de sortir le grand jeu et faire preuve de beaucoup de concentration. La rencontre DRBT-MCO ne manquera pas d'intérêt non plus, vu la position très inconfortable des deux adversaires. Gare au vaincu dans cette partie qui s'annonce électrique. D'autre part, le Chabab Ahly de Bordj-Bou-Arreridj reçoit le CR Belouizdad, dans une olympique depuis le début de la seconde partie du championnat. Une confrontation passionnante en perspective entre deux équipes n'ayant toujours pas assuré leur maintien.

Rédha M.