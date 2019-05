Casoni, Stade du 5-Juillet, Puma… : On prépare déjà la saison prochaine

Comme tout le monde, le Mouloudia d’Alger, malgré les gros moyens mis à la disposition de l’équipe, est totalement passé à côté de la plaque cette saison. Une grande déception pour l’ensemble des amoureux du club qui n’ont pas manqué de faire part de leur mécontentement à chaque match du doyen.

Tout récemment, des remous ont secoué la direction du club. Après l’installation d’une première équipe dirigeante conduite par Zoubir Bachi, désigné par Sonatrach, le propriétaire du Mouloudia, celle-ci a été rapidement mise hors jeu par on ne sait quel stratagème. Cela avec la nomination surprise d’Omar Ghrib au poste de directeur général du club. Ce dernier a de suite retroussé les manches pour préparer d’ores et déjà les perspectives de la saison à venir. Il a tout d’abord conclu avec le nouvel entraîneur, appelé à diriger l’équipe algéroise la saison prochaine, qui n’est autre que Bernard Casoni. Ce dernier a paraphé un contrat de deux ans avec le technicien français qu’il qualifie de compétent et qui, selon lui, est l’entraîneur qu’il faut au MCA. Cela, si l’on se réfère au niveau de jeu atteint par l’équipe mouloudéene sous sa coupe. Tout de suite après, il est passé à d’autres volets importants qui concernent le Mouloudia. Tout d’abord, il vient de conclure une convention très importante avec la direction de l’OCO, qui permettra au MCA de bénéficier du stade du 5-Juillet où il sera domicilié et de ses terrains annexes pour les entraînements, pour les dix années à venir. C’est une excellente nouvelle pour les Mouloudéens et une très bonne chose pour l’équipe. Autre avancée, celle qui concerne le nouveau équipementier du club, qui n’est autre que la grande marque Puma, qui revêtira le Mouloudia la saison prochaine. C’est sur cette marque que la direction du club a porté son dévolu. Un contrat sera signé entre les deux parties incessamment. Par ailleurs, Omar Ghrib, avec l’appui du conseil d’administration et en concertation avec le nouvel entraîneur Bernard Casoni, qui effectuera son come-back, réfléchi à l’effectif de la saison prochaine. Selon nos informations, plusieurs joueurs seront libérés dès la fin de l’actuel exercice, pour n’avoir rien apporté à l’équipe. Omar Ghrib affirme qu’un recrutement de qualité sera effectué par ses soins afin de donner plus de poids et d’envergure au Mouloudia. Des contacts sont déjà établis et des noms sont déjà cités, que se soit pour les joueurs qui seront libérés ou ceux qui seront recrutés. Comme rien n’est officiel pour l’instant et qu’il ne s’agit que de supputations, on préfère ne pas avancer de noms. Le directeur général du MCA a affirmé en conférence de presse : «Le Mouloudia ne fonctionnait pas comme il faut. Il y a beaucoup de choses à revoir pour le réhabiliter et lui permettre de redorer son blason et répondre aux attentes de ses milliers de supporters. On est là pour rebâtir une grande équipe du Mouloudia et lui rendre son aura. Le Mouloudia doit redevenir cette équipe conquérante qui dévore les titres. Lorsqu’on s’appelle MCA, on ne peut se contenter de jouer les seconds rôles et ne rien récolter à la fin d’une saison. On se prépare à faire une grande révolution dans l’intérêt suprême de ce grand club. Qu’on nous fasse confiance. On ne ménagera aucun effort pour qu’il en soit ainsi.» Les Mouloudéens espèrent vibrer la saison prochaine et vivre des moments forts que seule leur équipe de toujours dans une grande forme peut leur procurer.

Mohamed-Amine Azzouz