El Tarf : Journées nationales de l’Inchad et du Madih

Le public d'El Taref est convié à apprécier des chants religieux et Madih avec la tenue, à partir de demain dimanche, de la première édition des journées nationales de l’Inchad, a indiqué jeudi dernier le directeur local de la culture. Organisées au niveau du théâtre de plein air du chef-lieu de la wilaya, ce premier rendez-vous avec l’Inchad et le Madih sera inauguré, a détaillé Adel Safi, par l’association Habib Errahmane de l’Inchad de Guelma et le mounchid Abdeljalil Akhrouf de Constantine. La deuxième soirée sera animée, a-t-il ajouté, par la troupe Aissaoui Dendania d’El Tarf, fort appréciée par les habitants de cette wilaya frontalière pour la diversité de son répertoire et l’ambiance qu’elle crée. Quant au reste des soirées, elles seront animées successivement par les associations Assil de Souk Ahras, Ichraq Bouna d’Annaba et l’association Errachad d’Annaba, a affirmé la même source, signalant que des sketchs seront également au menu de ces journées, au grand plaisir des amoureux du rire et de l’humour. Par ailleurs, des rencontres-débat et des concours autour de thèmes religieux, animés par des cadres religieux seront proposés chaque samedi à partir de 10 heures au public désirant enrichir ses connaissances dans ce domaine, a-t-on souligné.