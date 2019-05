Théâtre d'Oran : De nouvelles comédies à l'affiche

De nouvelles comédies figurent au programme d'animation élaboré pour le mois de ramadhan par la direction du Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO), dont le coup d'envoi a été donné mercredi dernier. Il s'agit de productions des associations "Sada Chabab" (Oran), "Sabil el joud" (Oran) et "Les Amis du théâtre" (Chlef) qui proposent leurs nouveaux spectacles intitulés respectivement "El blassa", "El khich ouel khiyacha" et "Galoufa", a précisé le directeur du TRO, Mourad Senouci. Le TRO prévoit, en outre, deux spectacles inscrits au titre d'une tournée nationale, à savoir "Ya lil" du Théâtre régional de Constantine (TRC) et la pièce en tamazight "Tidak N Nna Fa" du Haut-commissariat à l'amazighité (HCA). Mercredi dernier, dans la soirée, c'est "Eddouakha" qui était à l'affiche, une pièce proposée par l'association locale "Chougrani", dont le titre est inspiré du surnom du personnage principal, une femme rusée et assoiffée de pouvoir. D'autres troupes locales sont associées à l'animation, à l'instar de celle des "Drôles Madaires" qui a pour vocation majeure le théâtre d'improvisation. Au plan musical, une variété de genres du répertoire national est au menu des soirées, avec des concerts proposés par les associations "Art Actif", "Chabab Bahia" et "Holm Echabab". La danse est également au menu à la faveur de la participation de l'Institut culturel italien d'Alger avec un spectacle de chorégraphie prévu le 23 mai.