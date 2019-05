Batna : 12 sites archéologiques Inventoriés

Des démarches sont en cours pour inventorier pas moins de 12 sites archéologiques parmi les biens culturels de la wilaya de Batna, apprend-on mercredi dernier du directeur de la culture, Amar Kebbour. Les services de la Direction de la culture de la wilaya de Mila élaborent actuellement des dossiers d’inventaire de 12 sites archéologiques devant être soumis à l'approbation de la commission locale des biens culturels, créée en 2018 dans le cadre de la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine culturel matériel et immatériel, a précisé ce responsable. Sur le point d’être finalisée, cette opération consiste notamment en la pose du diagnostic archéologique et du relevé topographique, mais également la révision et la délimitation précise de chaque site, a-t-il ajouté. Le directeur local de la culture a ainsi expliqué que ces sites comprennent plusieurs vestiges archéologiques témoins des différentes civilisations qui se sont succédées, à travers l’histoire, dans la région des Aurès, tels que le mausolée de Flavius à Tazoult (anciennement Lambèse), les arcades de Ouyoun El Assafir, le palais de Belezma, Lamtares à Seriana ou encore la mosquée de Sebâa Regoud à N’gaous. L’objectif de cette opération est de valoriser et protéger, en premier lieu, ces sites contre toutes formes d’agression, a-t-il ajouté. M. Kebbour a, dans ce contexte, fait savoir que sur les 600 biens culturels recensés dans la wilaya de Batna par les services de sa direction, seuls 20 sites et monuments sont classés dont les plus célèbres sont le site et le musée de Timgad qui font partie depuis 1982 du patrimoine mondial de l'UNESCO.