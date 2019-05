Programmes TV de ramadan : rétrécissement notoire du goût

S’il y a bien des chaines de télévision qui éprouvent de terribles difficultés à prendre haleine dans cette mondialité qui, entre nous soit dit, évolue à une vitesse exponentielle et sans relâche, ce sont les nôtres. Particulièrement durant ce mois de ramadan 2019.

Le mal est connu, il est devenu chronique. C’est un cercle vicieux aussi, qui trouve ses fatales conséquences dans l’impromptue programmation de moult émissions et séries télévisuelles débridées, indigestes, dans un rétrécissement notoire du goût, dans une affligeante absence de communication audiovisuelle... Si bien qu’il n’est pas rare que présentateurs et animateurs en viennent à s’isoler résolument dans un jargon pour le moins monocorde, stérile, «ésotérique», tout à l'image de «l’immobilisme» télévisuel actuel. Hormis quelques rares exceptions, il n'y a qu'a bien se pencher sur les sitcoms supposés divertissants, souvent mal torchés, voire expéditifs, que proposent et diffusent presque toutes les chaines tv nationales, ne serait-ce que durant le mois de ramadhan de l’année en cours.

Car, une fois de plus, on sait bien où s'origine le drame dans lequel se débattent depuis belle lurette, autant dire depuis l’ouverture du paysage audiovisuel, nos chaines de télévision nationales : comment, en effet, formuler qu’il faut changer radicalement la manière de dire sur le petit écran ? Le langage et le style anciens -il en est, parait-il, qui les trouvent prétendument actuels- n’y suffiraient jamais, ils ne peuvent que répéter. Le résultat ? On ne le connait que trop : de tenaces et grossiers reliquats du système de pensée monolithique des années 1960-1990, sinon des prêches et discours incantatoires déversées en flux numériques, souvent incohérents et inopinés, par la pérennité desquelles se sont lentement mais sûrement forgées mille et une consciences fragilisées, devenues forcément propices à l’enfermement culturel, à la régression sociétale, à l'irrespect de l'altérité, voire à sa négation pure et simple. Bref, à l’ornière chauvine et, consubstantiellement, à ses corollaires que sont toutes les intolérances.

…se départir une bonne fois pour toutes du bricolage erratique

La façon désirée ou, si l’on préfère, la «philosophie» de demain est-elle déjà là

-il suffit de zapper. Qu’on nous la présente, toute honte bue, comme exotique, insaisissable techniquement, inabordable financièrement, voire antinationale quand il n’y a plus d’argument valable à brandir. L’entre-deux ? On a certes connu l'exception à travers quelques exemples d’émissions magazines et/ou de variétés musicales normées, notamment dans le sillage d'octobre 1988 ; c'est aussi le cas depuis l'émergence ultérieure de quelques chaines privées, même si ces émissions et séries télévisuelles se comptent sur les doigts des deux mains ; au moins leurs réalisateurs ont été -et demeurent pour certains- parmi les rares à «écrire», à faire travailler leur écriture audio-visuelle de façon à la rendre digeste et intelligible.

Nous ne citerons pour exemples que la série «Boubaltou», premier feuilleton western algérien programmé par la chaine «Numidia TV», ou bien «Ouled Lahlal», feuilleton produit par la chaine télévisuelle «Echorouk» et traitant de sujets sociétaux, ou encore «Rais Korso» de la chaine tv «Ennahar»

En termes clairs, il est grand temps, maintenant que l’ouverture du paysage audiovisuel national est devenue effective, qu’une analyse approfondie de ce même message télévisuel soit effectuée dans un vocabulaire nécessairement conceptuel, sans complaisance aucune. C’est même l’une des urgences de l’heure. Point capital : existe-t-il une science des rapports sociaux d’organisation communicationnelle ? Auquel cas, la réflexion qui nous intéresse au premier chef devrait se départir une bonne fois pour toutes du bricolage erratique, du système D, et s’inscrire enfin dans la lignée scientifique des études et recherches sur les machines à communiquer.

Ce serait là une approche qui n’est certes pas tout à fait nouvelle, mais qui a été longtemps occultée, d’un phénomène somme toute technique, sociologique et, finalement politique, dont la mise en œuvre, jusque-là entachée par les grossières manipulations idéologiques que l’on sait, n’a pas fini de susciter les plus légitimes interrogations, les appréhensions et inquiétudes les plus vives aussi.

Kamel Bouslama