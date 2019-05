Bouira : Une mercuriale clémente, à Chorfa

Si les prix des fruits et légumes enregistrent une légère hausse dans certaines régions du pays en ce début de mois de ramadhan, la mercuriale est plutôt "clémente" à Bouira où les prix pratiqués à travers certains marchés de détail, à l’image de celui de Chorfa, connaissent une tendance baissière, a-t-on constaté.

Satisfaits du prix symbolique notamment des légumes, les citoyens font leurs emplettes sans pincement au cœur, ni stress en ce mois sacré.

Afin de permettre aux familles à faible revenu de s'approvisionner, des commerçants de la commune de Chorfa, située à une cinquantaine de kilomètres à l’Est de Bouira, recourent, deux fois par semaine, à des rabais, proposant, aux abords de la

RN 26 qui relie la commune à la wilaya de Bejaïa, des produits frais à des prix jugé "très accessibles". "Nous procédons, deux fois par semaine, à une baisse des prix des légumes surtout pour aider les citoyens aux bourses moyennes de s'approvisionner en ce mois de ramadhan", a confié à l'APS, Abdelouahab, commerçant de son état.

Une tournée dans ce marché de fortune permet de constater des prix bas notamment ceux des légumes, comparativement à ceux affichés ailleurs.

A titre d'exemple, un kilogramme de poivron est cédé à 25 DA et la pomme de terre entre 40 et 50 DA. "Tous les légumes sont cédés à 50 DA, à l’exception des haricots verts qui sont affichés entre 200 à 210 DA", a assuré le même commerçant. "Nous cédons gratuitement nos produits, surtout lors que nous voulons écouler l'intégralité de la marchandise.

Cela permet à quelques familles éprouvées de s’approvisionner sans verser le moindre sou, c’est une façon de les aider en ce mois sacré", a-t-il dit. A l’entrée de ce marché, apparaît une pancarte publicitaire suspendue au-dessus des échoppes.

Sur la plaque est écrit "tous les légumes à 50 dinars". "Nous faisons de la publicité pour nos prix bradés. Cela attire davantage de clients voulant en profiter, notamment en fin de semaine", a expliqué, de son côté, Fares, un autre commerçant exerçant depuis près de 10 ans dans ce marché de fortune, qui se félicite de l'affluence que connaît ce dernier. "Durant les jours normaux, les prix ne sont pas chers surtout pour les légumes.

Les gens préfèrent venir de partout ici pour faire leurs courses que d’aller dans les autres marchés", a-t-il dit, tout en appelant les autres commerçants à leur emboîter le pas afin de permettre à toutes les familles de passer un ramadhan "moins contraignant" sur le plan de la dépense. Cette tendance baissière est aussi valable pour les fruits, en ce sens que la banane, par exemple, est cédée à 210 DA, contre 280 DA le kg dans d'autres marchés de la wilaya, tandis que la pastèque est affichée à 100 DA, la pomme entre 35 et 45 DA (selon la qualité et la provenance) et l'orange entre 130 et 200 DA

Belle initiative de la part de la commune de Chorfa qui témoigne de l’élan solidaire dont font montre les Algériens en cette période de l’année et… ça réchauffe le cœur.

R.S