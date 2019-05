Oran : 94 espaces provisoires de commerce de proximité

À l’occasion du mois de ramadan, le wali d’Oran a annoncé, avant-hier en marge d’une visite effectuée au marché de gros d’El Karma, l’ouverture de 94 espaces de commerce provisoires, répartis à travers les différentes localités et quartiers de la wilaya. Il a ajouté que ces nouveaux marchés de proximité autorisés durant le mois de ramadan sont gérés en coordination avec les comités de quartiers et les associations. Cette opération est, par ailleurs, encadrée par les assemblées communales et la direction de commerce. Cette dernière a lancé, il y a quelques semaines, une campagne de lutte contre le commerce illicite, au moment où la wilaya d’Oran compte de nombreux marchés couverts non exploités, dont une vingtaine réalisée ces dernières années. A ce propos, une demande a été adressée aux communes, via des correspondances officielles de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin que les locaux commerciaux aménagés dans les marchés couverts de proximité soient occupés par leurs attributaires. «Il s’agit de structures ayant coûté au Trésor public des sommes colossales et il est anormal qu’elles ne soient ni exploitées, ni occupées. «Pire encore, certaines d’entre elles sont livrées à des actes de vandalismes», s’était indigné un responsable local. Ce dernier estime que cette situation a favorisé la prolifération du commerce illicite, et par conséquent, dit-il, l’insalubrité. À en croire la même référence, pas moins de 23 marchés de proximité couverts ont été réalisés en coordination avec les APC de la wilaya d’Oran au titre d’un programme national, ne sont pas opérationnels. À savoir que dans le cadre de ce programme qui a pour but de lutter contre les marchés informes, la wilaya a bénéficié de 40 nouvelles structures. Par ailleurs, et en dépit des efforts déployés par l’Etat en vue d’organiser le secteur, force est de constater qu’une bonne partie des attributaires préfèrent continuer à sévir dans l’informel et l’anarchie, profitant du laxisme de l’exécutif communal dans certaines villes. L’on apprendra, ainsi, que les services du contentieux et des affaires générales au niveau de la commune d’Oran ont adressé pas moins de 300 mises en demeure à l’encontre des attributaires des locaux commerciaux aménagés dans ces marchés, afin qu’ils régularisent leur situation vis-à-vis de l’administration en s’acquittant, entre autres, des frais de location. Il faut savoir que les services de la wilaya ont lancé le programme de réalisation de ces marchés afin de favoriser l’insertion dans le secteur commercial légal des personnes versées dans le circuit informel. Les nouveaux espaces commerciaux réalisés devaient entrer en fonction, à l’issue de l’opération de recensement de la catégorie concernée, à savoir les agents économiques informels désirant se placer dans le cadre légal.

Amel Saher