Mascara : Les achats de l’Aïd ont déjà commencé

En ce début du mois sacré de ramadhan, l'ambiance bat son plein à Mascara. Femmes et jeunes filles prennent d'assaut les marchés pour faire leurs emplettes. Rien d'étonnant à cela quand on sait que ce mois de jeûne, pour un grand nombre de ménages, rime avec dépenses.

Ainsi, les marchés germent comme des champignons au sein de toutes les localités de la région de Béni Chougrane. Il suffit de faire un tour dans les différentes placettes et rues marchandes pour se rendre compte de l’ambiance qui prévalait avant ce mois sacré. Les préparatifs pour ce mois, c'est aussi le branle-bas général observé au niveau des boutiques de vêtements. Certaines familles anticipent leurs achats pour faire plaisir à leurs enfants pour la fête de l’aïd…

C'est sans doute en connaissance de cause que beaucoup de femmes préfèrent se tourner vers les grands magasins où on trouve du prêt-à-porter qui vient des pays voisins et à moindre coût. En toute évidence, les différents sites aménagés pour la circonstance qu'on trouve un peu partout dans la ville de Mascara et ses environs ne désemplissent guère. On y trouve toutes sortes d'effets vestimentaires, pour femme, homme et enfant, et pour toutes les bourses aussi. L'avantage du prêt-à-porter, comme l'explique Mme Melha, une vendeuse qui a ouvert une nouvelle boutique à Tighennif, c'est que on peut le porter aussitôt avant ou après l’achat pour le tester et obtenir un changement en cas de non satisfaction. « Même, le lendemain, on peut le reprendre si ça ne répond pas aux attentes du client. Nous vendons divers articles accessibles à toutes les bourses et nous espérons pouvoir tout vendre», nous confie la commerçante. Sur les lieux, une dame accompagnée de ses deux enfants, affirme qu'elle a toujours acheté les habits de fête de la famille au niveau de ces endroits. Ces foires présentent l'avantage de permettre aux clients de choisir leurs habits selon leur goût et en toute tranquillité. «Comme tu constates, mes enfants se sont déjà rués sur des habits qui leur plaisent, donc il suffit seulement que je marchande avec le vendeur pour avoir la paix», nous dit cette femme.

Avoir les yeux plus grands que le ventre !

Depuis quelques semaines les marchés, les superettes et les magasins d’alimentation connaissent, une affluence particulière due aux préparatifs du Ramadhan. Les villes de Mohamamdia , Sig et Tighennif, sans omettre le chef lieu de wilaya, constituent un grand centre d’intérêts pour les populations des communes limitrophes qui trouvent un malin plaisir à s’y rendre pour faire leurs emplettes, du fait de la disponibilité de tous les produits et à des prix raisonnables pour ce mois de la Rahma (semoule, lait, viandes). Aujourd’hui, toute la rue change de décor avec les nouveaux magasins ouverts à l’occasion qui viennent s’ajouter à ceux déjà existants tout au long de d’année. Des étals en couleurs, bien garnis de produits d’où se dégagent des parfums chatouillent les narines et mettent l’eau à la bouche. Les épices sont disponibles et certaines nouvelles herbes font leur apparition durant ce mois sacré. Les viandes rouges et blanches sont aussi bien exposées sur des étals, bien achalandés dans le petit marché où d’habitude, seuls quelques étals sont aménagés. Aux légumes frais s’ajoutent les fruits de saison, tels que la pastèque et le melon, qui sont exposés en grand nombre et à des prix variés.

Les vendeurs de pâtisserie orientale comme la Z’labia avaient entamé quelques jours avant Ramadhan des essais des produits en commençant par de petites quantités. Cependant l’on regrette, d’ores et déjà, l’absence d’hygiène, des produits exposés à l’air libre, parfois sous un soleil de plomb, sans aucune couverture, à la merci de la poussière et des microbes.

Pendant ces jours du mois sacré, les consommateurs ayant les yeux plus grands que le ventre, entament les préparatifs en achetant sans compter, quitte à s’endetter, car le Ramadan est un mois de plats culinaires qui appellent à dépenser sans compter, mais, contrairement aux années précédentes, les prix des fruits et légumes sont bas.

Raisonnable dans l’ensemble.

En effet, ces derniers jours, les prix des produits maraîchers ont connu une baisse sensible. Lors de notre tournée effectuée la semaine dernière aux marchés hebdomadaires de Maoussa, de Mascara et Tighennif, nous avons constaté que les prix des fruits et légumes affichés étaient abordables. A titre illustratif, le prix de la courgette oscille entre 40 et 60 DA, la pomme de terre est cédée à

50 DA, le piment et le poivron à 60 DA chacun, la tomate et le concombre à 100 DA. Seul le prix des haricots verts reste plus au moins cher, puisqu’il est affiché entre 140 et 180 DA, alors que l’oignon et l’ail, produits très utilisés en cuisine, se vendent à 80 DA/kg, le citron à 150 Da/kg. Pour les fruits de saison, la fraise est cédée à 250 DA la barquette d'un kilo. Les fruits importés demeurent plus au moins chers, notamment, la pomme, l’orange, la banane et même la pastèque et le melon qui sont encore hors de prix. Pour les viandes, si les prix de celles ovine et bovine restent les mêmes, ceux de la viande blanche et la sardine sont en baisse par rapport au mois dernier, puisqu’ils sont affichés entre 280 et 400DA le kilogramme.

L’accueil du mois sacré de ramadhan dans la wilaya de Mascara, comme a l’accoutumée, se fait dans les pures traditions ancestrales de la région de Béni Chougrane et les préparatifs se font plusieurs jours à l’avance. L’ambiance dans les rues commerçantes était particulière tant les artères et les rues commerçantes de Tighennif et de Mascara grouillaient de familles s’affairant aux achats, notamment les épices mais aussi la vaisselle, histoire, nous dit-on, de souhaiter la bienvenue à ce mois de piété et de ferveur religieux.

A. Ghomchi