Abu Tâlib (II et fin)

Il se leva, alla trouver Muhammad et le ramena avec lui chez Buhayra.

Ce dernier ne cessa d'observer le garçon durant tout le repas, s'efforçant de vérifier, dans son aspect et dans ses gestes, l'existence des signes prédits dans les Livres. Lorsque le repas fut terminé et que les convives furent partis, Buhayra s'approcha de Muhammad et lui dit :

—Répondras-tu aux questions que j'aimerais te poser? Le garçon dit :

—Pose les questions que tu veux.

Buhayra l'interrogea sur l'état où il se trouvait, sur les visions qu'il avait durant son sommeil, sur les sensations qu'il éprouvait. Puis il examina son dos et vit, comme il était indiqué dans les Livres, le sceau de la prophétie entre ses deux épaules.

Il se rendit alors auprès d'Abû Tâlib et lui demanda? :

—Quel est ton lien de parenté avec ce garçon ?

—C'est mon fils.

—Non. Ce n'est pas ton fils. Le père de ce garçon ne peut être encore en vie.

—Soit. C'est le fils de mon frère.

—Qu'est-il arrivé à son vrai père ?

—Il est mort durant la grossesse de sa femme.

—Voici ce que j'ai à te dire. Prends bien soin de ton neveu, en te méfiant tout particulièrement des juifs. Par Dieu, s'ils le voient, et s'ils savent ce que je sais sur lui, ils tenteront de lui faire du mal. Ton neveu est promis à un destin exceptionnel.

À ce qu'on raconte, au cours de ce même voyage, trois hommes parmi les gens du Livre perçurent chez Muhammad certains signes qui attirèrent leur attention. Ils voulurent l'emmener et se débarrasser de lui, mais Buhayra le sut et les en empêcha, en leur apprenant que, selon les Livres, le Tout-Puissant ne le leur permettrait pas. Ils cessèrent de poursuivre Muhammad.

Il y avait par ailleurs un homme auquel on reconnaissait des dons de devin, qui se rendait à La Mecque durant la période du pèlerinage. Les Qurayshites venaient à lui avec leurs garçons, auxquels il faisait des prédictions. Abu Tâlib vint à lui avec Muhammad. L'homme regarda le garçon puis, pour une quelconque raison, se laissa distraire un moment. Lorsqu'il revint à lui, Muhammad n'était plus là. L'homme dit :

—Le garçon ! Où est le garçon ?

Comme il ne recevait le garçon pas de réponse, il se mit à crier :

—Ramenez-moi le garçon qui était ici tout à l’heure ! Je lui prédis un destin hors du commun !

Voyant l'intérêt que l'homme portait à Muhammad, Abu Tâlib alla retrouver son neveu et repartit avec lui au plus vite.

Parlant de cette période de sa vie, le Messager de Dieu a dit :

- Je n'ai fait que deux tentatives d'approcher les femmes comme le faisaient les hommes durant la Jâhiliyya. Les deux fois, Dieu Tout-Puissant m'a préservé du péché.

Un soir que je gardais les brebis de la famille, dans les environs de La Mecque, en compagnie de quelques autres garçons, je dis à l'un d'entre eux :

—Veux-tu garder mes brebis pendant que je passe la soirée à La Mecque comme le font les jeunes gens?

Il me dit :

—Compte sur moi.

J'entrai dans la ville et m'arrêtai devant une maison où résonnaient tambours et trompettes. Je demandai :

—Que se passe-t-il? On me répondit :

—Un tel épouse une telle.

Je m'assis pour voir, mais le Tout-Puissant boucha mes oreilles et par Dieu, je ne me réveillai que sous la caresse du soleil.

Je revins vers mon compagnon, qui me dit :

—Qu'as-tu fait? Je répondis :

—Rien.

Et je lui racontai ce qu'il m'était arrivé.

Quelques nuits plus tard, je dis à ce même compagnon :

—Garde mes brebis, pendant que je passe la soirée à La Mecque.

Il accepta et j'entrai dans la ville. Je m'arrêtai devant une maison où j'entendis ce que j'avais entendu quelques nuits auparavant. Je demandai ce qu'il en était et on me répondit :

—Un tel épouse une telle.

Je m'assis pour voir, mais le Tout-Puissant boucha mes oreilles et par Dieu, je ne me réveillai que sous la caresse du soleil.

Je revins vers mon compagnon, qui me dit :

—Qu'as-tu fait? Je répondis :

—Rien.

Et je lui racontai ce qu'il m'était arrivé.

Par la suite je ne tentai plus rien de la sorte et ce, jusqu'à ce que le Tout-Puissant m'honorât de la prophétie.