SAYF IBN DHî YAZAN (II et fin)

Alors Wahriz banda son arc fait d'un bois si résistant qu'il était seul à pouvoir le bander et ordonna à deux aides de lui ceindre le front d'un bandeau. Puis il arma l'arc d'une flèche et visa le rubis rouge sur le front du roi. Il décocha la flèche d'une main si sûre qu'elle alla se ficher entre les yeux de Masrûq, pour sortir par sa nuque. Le roi s'effondra.

Les Abyssins, désemparés, rompirent leurs rangs et s'attroupèrent autour de lui. Ce fut l'instant que choisirent les Perses et les Arabes pour foncer sur eux, comme le leur avait ordonné Wahriz. Nombre d'Abyssins furent tués, d'autres battirent en retraite et le reste s'éparpilla dans tous les sens. Le jour-même, Wahriz et Sayf ibn Dhî Yazan entrèrent en vainqueurs à San'â'.

Wahriz envoya à Khusrû de grandes richesses, qu'il venait de prendre aux Abyssins, accompagnées d'une lettre dans laquelle il disait au roi : « Je t'ai assuré la possession du Yémen après avoir vaincu les Abyssins. » Le roi lui ordonna de placer sur le trône du Yémen Sayf ibn Dhî Yazan et fixa à ce dernier le tribut qu'il aurait à payer, tous les ans à date fixe.

Dès que Sayf fut installé, il commença à recevoir des délégations de différentes tribus arabes, avec leurs seigneurs, leurs orateurs et leurs poètes, qui venaient le féliciter et le louer, rappelant les torts qu'il avait subis sous le joug des Abyssins et soulignant la persévérance qu'il avait montrée dans sa volonté de venger son peuple. Quraysh envoya une délégation de grands seigneurs dirigée par 'Abd al-Muttalib.

Ils demandèrent audience au roi, qui les reçut en son palais, lourdement parfumé à l'ambre, tenant son sabre entre les mains et entouré des dignitaires du royaume. 'Abd al-Muttalib demanda l'autorisation de parler et Sayf lui dit :

—Si tu es de ceux qui s'adressent aux rois, parle ! 'Abd al-Muttalib dit :

—Grand roi, Dieu t'a accordé un rang des plus nobles et t'a élevé aux plus hautes fonctions, sur une terre où t'ont précédé d'illustres ancêtres. Tu as rendu à ton peuple l'honneur qu'il avait perdu, à ton pays la fertilité qui l'avait quittée et aux Arabes une fierté depuis longtemps blessée. Tes prédécesseurs sont de la meilleure lignée et tu es pour eux le plus digne des successeurs. Nous sommes nous-mêmes, grand roi, les hôtes du Sanctuaire de Dieu et les gardiens de Sa Demeure. Nous sommes venus à toi pour nous réjouir avec toi, délégués par notre peuple pour te féliciter et non te solliciter. Sayf lui demanda :

—Toi qui parles, qui es-tu?

—Je suis 'Abd al-Muttalib ibn Hâshim.

—Tu es le fils de notre sœur.

—Oui.

—Approche-toi.

Abd al-Muttalib s'approcha et Sayf lui dit :

—Bienvenue à toi, à qui je souhaite richesse et prospérité. Le roi a entendu tes paroles, reconnu ta parenté et agréé ta démarche. Vous êtes des gens d'une grande dignité, laquelle vous accompagne nuit et jour, où que vous alliez, et justifie tous les dons que vous pourriez souhaiter.

Le roi offrit l'hospitalité à 'Abd al-Muttalib et aux autres seigneurs de Quraysh et, durant un mois, ne les vit plus. Puis il convoqua 'Abd al-Muttalib et lui dit :

—Je vais te confier un secret que je ne divulgue à personne d'autre que toi. Mais je te crois digne de l'entendre. Je te recom- mande cependant de le garder pour toi jusqu'à ce que Dieu veuille t'en délivrer, Lui qui en connaît tout le poids. Il est prédit dans le livre des savoirs occultes, auquel nous seul avons accès et que nous tenons caché au reste des hommes, un fait grandiose, d'une immense portée, qui touche à la dignité de la vie et à la signification de la mort, un fait qui concerne le monde entier, mais intéresse directement ta tribu et toi-même en particulier.

—Grand roi, quel est donc ce secret?

—Il doit naître à Quraysh un garçon portant un grain de beauté entre les deux épaules, qui régnera sur le monde et vous donnera la prééminence jusqu'au Jour du Jugement.

—Dieu t'épargne toute malédiction, toi qui annonces une bénédiction à nulle autre pareille! N'étaient la grandeur du roi et le respect que je lui voue, je lui demanderais de m'éclairer et de me réjouir davantage.

—C'est un prophète qui doit naître en ces jours-ci ou qui peut-être est déjà né. Il a pour nom Ahmad. Il perdra père et mère pour être pris en charge par son grand-père, puis par son oncle paternel. Dieu le chargera de prêcher au grand jour. Il fera de quelques-uns d'entre nous ses adeptes, réjouira ses partisans et confondra ses ennemis. Il brisera les idoles, éteindra la flamme sacrée des Perses, adorera le Tout-Puissant et réprimera Satan. Sa parole se fera action et ses mots deviendront justice. Il recommandera le Bien et ne cessera de le faire, il interdira le Mal et le proscrira.

Abd al-Muttalib tomba à genoux, tête baissée. Le roi lui dit :

—Relève la tête. Que ton cœur s'apaise et ton esprit s'élève. Dis-moi si mes paroles éveillent quelque chose en toi.

—Certes, grand roi. J'avais un fils pour qui j'éprouvais bienveillance et affection. Je l'ai marié à une fille digne de respect, descendant d'une famille digne de respect. Elle a donné naissance à un garçon que j'ai nommé Ahmad et qui, depuis, a perdu père et mère. Je l'ai pris en charge. Il a un grain de beauté entre les deux épaules et je vois en lui bien d'autres signes évoqués par le roi...

—Ce que je t'ai prédit adviendra. D'ici là, veille sur ton fils et méfie-toi des juifs, qui seront pour lui des ennemis. Mais Dieu ne leur offrira pas de prise sur lui. C'est Dieu qui lui dictera son message et qui fera triompher ses partisans. Tout ce que je viens de te révéler, tu devras le dissimuler aux hommes de ton peuple qui t'accompagnent, car je ne réponds pas des sentiments qu'ils éprouvent à ton égard. Ils pourraient être jaloux du sort auquel tu es promis et dresser, eux ou leurs fils, des obstacles sur ton chemin. Si la mort ne devait hélas m'appeler avant l'avènement de la prophétie, je serais parti pour Yathrib avec mes chevaux et mes hommes, Yathrib où le royaume de ton fils s'élèvera, où j'aurais été son frère et son ministre, son compagnon et son soutien. Selon le Livre des savoirs occultes, c'est à Yathrib que son destin s'accomplira, que ses partisans se rassembleront et qu'il aura sa sépulture.

Sayf ibn Dhî Yazan fit donner à chacun des hommes de Quraysh dix esclaves, dix esclaves noires, une parure yéménite, cinq livres d'or, dix livres d'argent et un flacon d'ambre. Il fit donner à 'Abd al-Muttalib dix fois autant, puis il lui recommanda :

—L'an prochain, lorsque tu reviendras, tu demanderas à me voir pour me donner de ses nouvelles !

Sur le chemin du retour à La Mecque, 'Abd al-Muttalib dit à ses compagnons :

—Gens de Quraysh, qu'aucun d'entre vous ne m'envie la profusion des biens dont le roi m'a comblé, fussent-ils considérables. Enviez-moi plutôt la fierté, la grandeur, la noblesse, dont ses paroles sont porteuses pour moi et pour ma descendance.

—Comment cela ?

—Vous le saurez le temps venu.

Sayf ibn Dhî Yazan mourut avant le retour de 'Abd al-Muttalib.