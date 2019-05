Kim Jong-Un a ordonné un exercice de «frappe à longue portée» : La pression de Pyongyang

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a ordonné un exercice de «frappe à longue portée», a annoncé, hier, l'agence étatique nord-coréenne KCNA, quelques heures après que Séoul eut fait état de tirs de missiles à courte portée.

Alors qu'il assistait à des exercices militaires jeudi, «le leader suprême Kim Jong-un a pris connaissance d'un plan pour mener un exercice (...) à l'aide de plusieurs moyens de frappe à longue portée, et a donné l'ordre de procéder à l'exercice», a rapporté KCNA. La Corée du Nord a tiré, jeudi, deux missiles de courte portée sur des distances respectives de 270 et de 420 kilomètres, cinq jours après avoir effectué plusieurs tirs de projectiles à courte portée, avait indiqué l'armée sud-coréenne.

Ces tirs sont intervenus quelques heures après l'arrivée à Séoul de Stephen Biegun, représentant spécial américain pour la Corée du Nord. Avec ces deux tirs en moins d'une semaine, Pyongyang joue, selon les analystes, un jeu aussi subtil que dangereux, en tentant d'augmenter la pression sur Washington sans pour autant faire capoter le processus diplomatique, tout en se réservant la possibilité d'une escalade. Pour certains observateurs, Pyongyang ne fait qu'envoyer des signaux pour dire que les Américains ne doivent pas espérer que les Nord-Coréens resteront sans rien faire, à attendre une décision de Washington. Depuis le second sommet, en février à Hanoi, qui s'est soldé par un retentissant fiasco, M. Kim accuse Washington d'être de mauvaise foi et exige un changement d'attitude de Washington. Mais les experts affirment également que la Corée du Nord n'a pas l'intention, dans l'immédiat, de tourner le dos au processus diplomatique. Si Washington a minimisé l’impact de ses essais, il n’en demeure pas moins que pour certains, une campagne durable de tirs de missiles courte portée pourrait à terme «saper la confiance» et compliquer la tenue de avec le locataire de la Maison-Blanche.

M. T. et agences