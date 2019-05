46eanniversaire de la création du Front Polisario : Attachement à l’unité nationale

Le directeur national, conseiller au secrétariat de l’organisation politique du Front Polisario, Ibrahim Essalem Azzrouk, a appelé le peuple sahraoui à se mobiliser autour du Front Polisario, seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui, et à s’attacher à l’unité nationale, en tant que choix stratégique pour tous les Sahraouis.

La déclaration de M. Azzrouk intervient à l’occasion du début de la célébration du 46ème anniversaire de la création du Front Polisario, jeudi à Boujdour. Le responsable sahraoui a appelé, à cette occasion, le peuple sahraoui à «se mobiliser autour du Front Polisario, son seul et unique représentant légitime, et à s’attacher à l’unité nationale, en tant que choix stratégique pour tous les Sahraouis», a indiqué l’Agence de presse sahraouie (SPS). Cette manifestation a été marquée par la distinction de plusieurs cadres du Front Polisario ayant reçu une formation lors de la période précédente, et ce en guise de leurs efforts consentis. Selon SPS, Le secrétariat de l’organisation politique a tracé un programme pour la célébration du 46ème anniversaire de la création du Front Polisario à travers les différentes wilayas.

Le représentant du Polisario s’entretient avec le chef du maintien de la paix de l’ONU

Le représentant du Front Polisario à l’ONU, Sidi Omar, s’est entretenu à New York avec le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les opérations de maintien de la paix, Jean Pierre Lacroix. Le diplomate sahraoui a indiqué dans un tweet qu’il avait "transmis" au chef des casques bleus "le point de vue du Front Polisario sur un certain nombre de questions liées à la Minurso et au processus de paix onusien". Le Front Polisario a saisi en avril le Conseil de sécurité sur les violations majeures du cessez-le-feu par le Maroc, énumérées par le chef de l’ONU dans son dernier rapport sur le Sahara Occidental. Le président sahraoui, Brahim Ghali, avait dénoncé dans une lettre transmise au président du Conseil de sécurité à la veille des consultations sur la prorogation du mandat de la Minurso, "une série de gestes de mauvaise foi" dans laquelle s’est lancée le Maroc et qui a exacerbé les tensions et déstabilisé la situation sur le terrain. Brahim Ghali a relevé que ces "actions déstabilisatrices", doivent être condamnées avec une grande fermeté car elles risquent de compromettre les progrès sur la voie d’une solution politique au conflit au Sahara Occidental.