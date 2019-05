Deux productions du Théâtre d'Oran : En tournée durant le ramadhan

Deux productions à succès du Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula (TRO) sont programmées pour une tournée à travers trois villes du pays au cours de ce mois de ramadhan, a-t-on appris, lundi, du directeur de cette structure culturelle. Le Théatre national d'Alger Mahieddine-Bachtarzi (TNA) accueillera à ce titre «Arlequin valet de deux maîtres» de Ziani Cherif Ayad pour deux représentations prévues les 14 et 15 mai, a précisé Mourad Senouci. Le public du TNA sera également convié, le 28 mai, à la découverte de la pièce de Mohamed Bakhti intitulée «Maaroud lel h'wa» qui sera aussi à l'affiche des Théâtres de Constantine (30 mai) et d'Oum El-Bouaghi (31 mai), a fait savoir le directeur du TRO. Ces deux productions figurent parmi les plus récentes du TRO, a-t-il souligné, rappelant qu'elles ont été déjà jouées au TNA en mars dernier après les générales données à Oran. La comédie «Arlequin valet de deux maîtres» avait été jouée en avant-première à Oran le 16 mars dernier à l'occasion de la commémoration de la 25ème année de la disparition du regretté dramaturge Abdelkader Alloula (1939-1994). Cette pièce est le fruit d'un partenariat entre le TRO et le TNA en hommage à feu Alloula qui réalisa la première version de la même œuvre en 1993. La mise en scène est signée Ziani Cherif Ayad d'après l'adaptation du dramaturge Mohamed Bourahla.