Patrimoine néo-mauresque : Une partie intégrante de notre patrimoine

A M’doukal, à 130 km au Sud-ouest du chef-lieu de wilaya, des citoyens misent sur la classification de ses Ksour en secteur sauvegardé, conformément à la législation en vigueur, afin de revitaliser cet espace et le transformer en une destination touristique.

Le style néo-mauresque, dont sont imprégnés de nombreux édifices algériens datant de la colonisation française —à l’image de la Grande Poste de la capitale —est le résultat du contact entre les architectures mauresque et occidentale.

Au commencement ce sont les Maures, musulmans du Maghreb arabe qui, en 711, vont envahir l'Espagne, le Portugal, et étendre leur hégémonie jusqu'au nord de la France. L'Espagne, devenue musulmane, est alors en plein essor et va connaitre une période de prospérité économique accompagnée d'une richesse culturelle sans précédent à travers l'enseignement de la médecine et de la philosophie arabe.

C'est dans ce contexte de rencontre de la culture maure et de la civilisation hispanique que l’art hispano-mauresque va naitre, se développer et atteindre son point culminant pour s’exprimer à travers les arts, notamment l’architecture. L'architecture arabe, par exemple, a la particularité d’élaborer de somptueux jardins, de nombreuses terrasses et de magnifiques fontaines. Les portes sont en fer forgé et les murs tapissés de petits carreaux de couleurs, brillants : les «azulejos» (zellijes), omniprésents dans la culture maure pour laquelle la décoration est primordiale.

L’Espagne —et notamment l’Andalousie- sont sans conteste les premières héritières de l’art hispano-mauresque. En effet, parmi les monuments les plus connus il y a la grande Mosquée de Cordoue, l’Alhambra de Grenade, la Giralda et l’alcazar de Séville. Dans le Maghreb, l’influence de Cordoue sur la grande Mosquée d’Alger et la grande Mosquée de Tlemcen en Algérie est indéniable. Au Maroc, la mosquée de la Koutoubiya de Marrakech témoigne aussi de cette influence.

Un style né du contact des architectures mauresque et occidentale

Le style néo-mauresque voit le jour en Algérie au début du XXe siècle, dans un contexte particulier : l’occupation française. Il s’impose comme un nouveau style qui prône la superposition, au plan patrimonial, des valeurs architecturales et urbanistiques traditionnelles et celles des constructions modernes.

Des attributs spécifiques ont donc été empruntés à l’architecture mauresque pour, ensuite, être intégrés aux constructions contemporaines et ce, dans le but d’adapter ces dernières à la vie coloniale dans une volonté de «copier coller» affichée par les architectes français de l’époque.

Ainsi, né du contact des deux cultures, le néo mauresque n’est-il en fait que du mauresque appauvri, car «blanchi», européanisé, impur ? Ou est-il, au contraire, un concept enrichi d’une influence nouvelle, témoin du passage d’une civilisation différente certes, car occidentale, mais complémentaire tout de même car faisant partie intégrante de notre patrimoine architectural ?