«Avertis tes proches» (III)

Je les invitai à nouveau. Ils revinrent et s'assirent autour du Prophète, qui me demanda d'apporter le plat. Il fit comme il avait fait la fois précédente. Ils mangèrent tous à satiété et, lorsqu'ils eurent fini, le Prophète me demanda de leur donner à boire.

Je rapportai la cruche de lait et ils burent tous jusqu'à étancher leur soif. Puis le Messager de Dieu dit :

— Je rends grâce à Dieu. Je Le loue et implore Son aide. Je crois en Lui et m'en remets à Lui. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Lui, qu'Il est Unique et sans associé.

Il poursuivit :

— Le guide ne ment pas aux siens. Par Dieu, même si je mentais à tout le monde, je ne vous mentirai pas ! Même si je trompai, tout le monde, je ne vous tromperai pas ! Par Dieu, qui est Unique et sans associé, je suis le Messager de Dieu. Il m'envoie à vous en particulier et aux gens en général. O Banû ‘Abd al-Muttalib, je ne connais pas de jeune Arabe qui annonce à son peuple bonnes nouvelles que moi. Je vous offre le meilleur de cette vie et de l'autre.

Dieu m'a ordonné de vous convier à L'adorer. Par Dieu, vous mourrez comme vous dormez et vous ressusciterez comme vous vous réveillez. Vous répondrez de vos actions.

Vous trouverez le bien pour le bien que vous avez fait, et le mal pour le mal. Ce sera le Paradis éternel ou l'Enfer éternel. Vous êtes les premiers avertis. Qui d'entre vous me soutiendra, qui sera mon frère, mon légataire et mon représentant?

Aucun d'entre eux ne voulut répondre à son appel.

J'étais alors le plus jeune d'entre eux, je souffrais des yeux, j'avais un gros ventre et de maigres jambes. Mais je me levai et dis :

— O Messager de Dieu, je serai ton représentant.

Le Messager de Dieu me dit :

— Assieds-toi.

Il répéta son appel trois fois. Je me levai trois fois et il me dit deux fois :

— Assieds-toi.

A la troisième, il mit sa main sur la mienne et dit :

— C'est mon frère, mon légataire et mon représentant. Écoutez-le et obéissez-lui.

Alors Abû Tâlib dit :

— Nous aurions aimé pouvoir te soutenir et t'accompagner. Nous avons entendu ton exhortation, qui a renforcé notre foi en ta parole. Voici réunis les Banû ‘Abd al-Muttalib. Je suis l'un d'eux, et le premier d'entre eux à aller au-devant de tes souhaits. Poursuis donc la tâche qui t'a été ordonnée. Par Dieu, je ne cesserai de te protéger et de te défendre. Mais je ne puis renier la religion de ‘Abd al-Muttalib. Je mourrai comme il est mort.