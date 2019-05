Les vagabonds (I)

Par Mahmoud Hussein

Les Vagabonds sont des individus qui ne s'accommodent pas des contraintes de la communauté. Ils quittent leur tribu et vivent dans le désert, de vol et de pillage. L'un des plus célèbres d'entre eux, 'Urwa ibn al-Ward, est un bandit au grand cœur, doublé d'un galant homme.

Tous les Arabes n'étaient pas heureux au sein de leurs tribus. Certains se sentaient à l'étroit dans un cadre de vie trop rigide, trop monotone ou trop contraignant pour eux. D'autres en voulaient à leur clan de ne pas les avoir protégés comme ils l'espéraient, après qu'ils eurent commis un crime. Les uns et les autres finissaient par tourner le dos à leur tribu et à s'exiler dans l'immensité du désert. Ils vivaient alors, seuls ou en bandes, de vol jet de pillage. Ceux qui s'étaient révoltés contre leurs gens les prenaient souvent pour cibles de leurs rapines. Les autres frappaient plutôt des tribus auxquelles ils n'étaient pas apparentés et qu'ils haïssaient, pour des raisons qu'ils avouaient eux-mêmes ou que leurs compagnons leur attribuaient ou qui restaient obscures et dont ils emportaient le secret dans leurs tombes.

On les appelait Sa'alîk, les Vagabonds ou encore les Loups. L'un des plus célèbres d'entre eux fut 'Urwa ibn al-Ward. A ce qu'on raconte, il captura un jour une femme nommée Salma, pour qui il éprouva beaucoup d'amour et qui eut de lui plusieurs enfants. Quoique d'une grande beauté, elle était rejetée par les gens, du fait qu'elle n'avait pas été régulièrement donnée en mariage par sa famille.

Ses enfants, qu'on appelait les enfants de la captive, étaient, comme elle, rejetés. Un jour, n'y tenant plus, elle alla voir son mari :

—Ne vois-tu pas comme tes enfants sont maltraités ? Il lui dit :

—Où veux-tu en venir ?

—Je pense que tu dois me rendre à ma famille. Ce sera à elle de me donner à toi en mariage.

Il accepta et la laissa repartir vers les siens.

Selon certains, sa famille accepta de la redonner à 'Urwa en mariage. Selon d’autres, sa famille s’y refusa et la maria à un homme des Banû Nafîdh, une tribu juive de Yathrib. On raconte que Salma, voyant plus tard 'Urwa assis au milieu d'un groupe d'Arabes, alla vers lui et lui dit devant ses compagnons :

—Par Dieu, je ne connais pas d'homme plus affable que toi, ni plus attentif aux siens comme aux autres. Je ne connais pas de femme arabe qui ait confié sa pudeur à un mâle meilleur que toi, ni plus clément, ni moins grossier, ni plus généreux, ni plus sincère. Je souhaite tout le bien à ta descendance.

Ces paroles s'étant répandues partout, son second mari lui dit :

—Je voudrais que tu fasses mon éloge comme tu as fait celui de 'Urwa.

Elle répondit :

—Ne me demande pas cela. Je ne saurai dire que la vérité et tu seras fâché de l'entendre. Par al-Lât et al-'Uzza, je ne mentirai pas.

—J'insiste pour que tu viennes me trouver lorsque je serai assis au milieu des miens. Tu feras devant eux mon éloge, avec ce que tu sais de moi.

Il alla s'asseoir au milieu des siens et lorsque Salma s'approcha, ils braquèrent tous leurs regards sur elle. Elle soutint ces regards et dit :

— Que votre matinée soit bénie. Cet homme a insisté pour que je vienne faire devant vous son éloge, avec ce que je sais de lui. Puis, s'adressant à son mari :

—Par Dieu, tu portes ta cape comme si tu t'enroulais dans une couverture et lorsque tu bois, c'est jusqu'à la dernière goutte. Si tu as peur, tu passes la nuit à dormir et si tu es convié, tu passes la nuit à manger. Au vrai, tu ne contentes ni tes proches ni les autres.

Puis elle leur tourna le dos et partit. Les hommes dirent alors à son mari :

—Tu aurais mieux fait de te passer d'un tel éloge !

Une nuit où la faim le tenaillait, 'Urwa rôdait à deux milles des lieux habités par les Hadhîl, lorsqu'il vit un lapin détaler devant lui. Il eut tôt fait de lui décocher une flèche qui le tua. Il alluma un feu, mit le lapin à rôtir et le mangea. Puis il creusa dans le sol un trou de trois coudées de profondeur, où il enfouit toute trace du feu. La nuit touchait à sa fin et les dernières étoiles dans le ciel s'effaçaient. 'Urwa avisa une réunion d'arbres hauts et branchus. Craignant d'être surpris par les Hadhîl, il grimpa sur l'un d'eux, se cacha dans ses branches et attendit la suite.

Il vit bientôt arriver une troupe de cavaliers, qui s'arrêtèrent non loin de là. L'un d'eux posa sa lance à l'endroit même où 'Urwa venait d'enfouir ses cendres. Il dit :

—On a allumé un feu ici !

Un de ses compagnons descendit de son cheval et vint creuser à cet endroit un trou d'une coudée. Il ne trouva rien.

Ils se mirent alors tous contre l'homme à la lance, lui reprochant de les inquiéter pour rien. Il se défendit en disant :

Je ne mens pas. J'ai vu des traces de cendre sur la pointe de ma lance.

—Non, tu n'as rien vu. C'est ton esprit confus qui te l'a fait croire. Nous n'en voulons qu'à nous-mêmes de nous être laissé prendre à ton histoire !

Ils le harcelèrent jusqu'à ce qu'il revînt sur ses paroles, à la grande surprise de 'Urwa.

Ils se dirigèrent ensuite vers leur campement et disparurent à la vue de 'Urwa. Ce dernier les suivit à distance et se dissimula entre deux tentes. De là il vit un esclave noir s'approcher d'une femme à qui il tendait une outre pleine de lait, disant :

—Tu veux boire ? La femme répondit :

—Non, bois-en d'abord.

L'esclave commença à boire mais s'interrompit aussitôt, car un bruit de pas se faisait entendre, venant du dehors.

L'esclave s'éclipsa et le maître des lieux apparut. C'était l'homme à la lance. Voyant l'outre, il la prit et la porta à ses lèvres. Puis il dit :

—Je sens l'odeur d'un homme !

Sa femme s'exclama :

—Comment cela? Il ne peut y avoir d'autre odeur d'homme que la tienne !

Elle appela à grands cris les siens, qui accoururent. Elle leur dit :

—Il m'accuse ! Il me soupçonne des pires choses !

Ils s'en prirent à lui et le harcelèrent jusqu'à ce qu'il revînt sur ses paroles.