DANS LA LUCARNE : Solution express

Lors de l’ultime rencontre de Ligue-2 , on avait vécu des rebondissements pour le moins inattendus. Les deux postulants à l’accession, le NC Magra et l’US Biskra sont «montés» sans le moindre problème car les résultats ayant sanctionné leurs sorties ont été validés, ce n’est pas le cas du match ASO-WAT. Cette rencontre qui devait passer comme une simple « lettre à la poste » s’est déroulée dans des conditions que personne ne prévoyait. On savait qu’il s’agissait d’une empoignade très difficile aussi bien pour les joueurs sur le terrain que l’arbitre, S. Aouina. Tout était favorable pour la formation chélifienne drivée par l’ex-international algérien, Zaoui. Il ne restait qu’une minute et 30 secondes avant la fin du temps additionnel. C’est l’instant précis qu’avait choisi le public local pour envahir le terrain, surtout que l’arbitre n’avait sifflé qu’une faute suite à des «accrochages» entre joueurs. Puis, c’est un peu la confusion, Aouina Saïd rejoint en courant le vestiaire. A-t-il sifflé la fin du match ou pas ? C’est la question que tout le monde voulait élucider. Les Tlemcéniens ont déposé un recours, et on s’attend à ce que la commission de discipline prenne tout son temps pour prendre une décision définitive. Il faut aussi tenir compte les gars «d’El Mansourah» qui ont «trimé» toute une saison avant de «faillir» tout prés du but tant recherché. On ne demande pas de les avantager, mais…. Tout ce que l’on demande, c’est d’appliquer la réglementation en vigueur, comme c’était le cas pour le club du NC Magra, d’une façon « expéditive » et surtout inéquitable. C’est la moindre des choses ! Malgré les quatre points «défalqués» au NC Magra, contre «vents et marées», il a réussi à passer les «mailles» du filet. En soi, il y a lieu de dire que la « justice divine » a réhabilité une équipe qui avait été dominante du début jusqu’à la fin. Pourtant, les observateurs ne comprennent pas sur quelle base la commission de discipline de la LFP a motivé sa décision. Toujours est-il, on n’a pas été trop regardant pour cette deuxième affaire entre l’ASO et le WAT. Il faut relever que tout le monde est resté stupéfait par la rapidité avec laquelle on a réussi à régler ce cas très important pour l’équipe adverse, le WAT. À la LFP, on a l’impression d’avoir «étouffé dans l’oeuf» toute velléité avant que les choses ne se sachent. On est «stupéfait » de la réponse de la LFP sur ce cas. Finalement, le résultat ayant sanctionné le match ASO-WAT (1 à 1) est homologué. Ce qui signifie que l’ASO est le troisième larron qui accède en Ligue-1 et par conséquent les Tlemcéniens devront patienter une saison de plus. Toutefois, ils sont déterminés à ne pas se taire et tout faire pour que la règlementation soit appliquée à la lettre, décidant même d’aller au TAS de Lausanne. Si pour la LFP de Medouar, tout est terminé avec l’accession de l’ASO, ce n’est pas l’avis des dirigeants du WAT qui n’ont pas l’intention de se laisser faire en acceptant un tel verdict de la commission de discipline.

Wait and see !

Hamid Gharbi