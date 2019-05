CRB : Le Chabab renaît de ses cendres

Auteur d’un parcours, pour le moins catastrophique durant l’aller, malgré un effectif riche et une équipe assez équilibrée dans tous ses compartiments, le CR Belouizdad est en train de remonter spectaculairement au classement. En effet, le Chabab renaît enfin de ses cendres.

Lanterne rouge à la fin de la première partie du championnat, avec une maigre récolte de dix points, les camarades de Bechou réalisent un parcours de champion, avec un sans faute depuis l’entame de la phase retour.

À quatre journées de la fin de saison, le CRB, qui pour rappel aura l’honneur de disputer aussi la finale de la Coupe d’Algérie, demeure invaincu depuis la

16e journée. Avec le succès réalisé lundi dernier à domicile face au CSC, la formation belcourtoise compte désormais six victoires et cinq nuls en onze matchs disputés. L’équipe a ainsi engrangé, dans cette seconde partie du championnat, un total considérable de 23 points la propulsant à la neuvième position dans le tableau de la Ligue-Une. Une victoire importante grâce à laquelle les protégés du coach Amrani font un pas immense pour le maintien. «C’est une victoire importante pour nous. On devait absolument gagner pour continuer de progresser dans le classement et maintenir cette bonne dynamique qui anime l’équipe depuis plusieurs journées déjà. Certes, le maintien est en bonne voie, mais on n’est pas encore sauvé. Mathématiquement, on est toujours concerné par la course au maintien. Il reste encore douze points en jeu pour cette fin de saison. Il faut donc rester prudent et continuer à travailler dur pour atteindre notre objectif, à savoir sauver le club de la relégation», a déclaré, à la fin de la partie, le directeur général du club, Said Allik, avant de poursuivre : « La coupe ? On n’y pense pas encore. Certes, cette finale face à la JSM Bejaia est dans la tête de chaque joueur... Néanmoins, la priorité demeure le maintien. Il faut d’abord faire le travail en championnat et assurer rapidement notre survie en Ligue-Une, avant de se concentrer sur la finale. La coupe sera la cerise sur le gâteau.» Lors des prochaines journées, le CRB jouera contre trois équipes concernées par le maintien. Il aura l’occasion de recevoir la JS Saoura et l’USM Bel Abbes contre deux déplacements à Bordj-Bou-Arreridj et Bejaia.

Si le CRB a retrouvé sa bonne santé, c’est surtout grâce à l’investissement du groupe économique Madar. L’argent investi par le nouveau propriétaire du club a permis au Chabab de retrouver une stabilité au niveau financier. Cela a largement contribué à effacer les dettes de la SSPA, à régulariser les joueurs et surtout à renforcer l’équipe par des éléments de qualité et d’expérience à l’image de Sayoud ou encore Bouchar. Les arrivées d’Allik à la direction du club et d’Amrani à la tête de la barre technique ont donné un sérieux élan au Chabab.

Rédha M.