Huit ambassadeurs remettent leurs lettres de créances à M. Bensalah

M. Bensalah a reçu, en premier lieu, M. Witold Spirydowicz, ambassadeur de Pologne.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, M. Spirydowicz a qualifié l'Algérie de "partenaire stratégique, un pays très important pour la région et pour le continent africain, et aussi pour l'Europe". Mettant en avant les relations historiques entre l'Algérie et la Pologne qui datent de 1962, il a relevé que celles-ci "se développent dans tous les domaines". L'ambassadeur, qui a évoqué la mobilisation du peuple algérien pour le changement, s'est dit "impressionné par le civisme et la maturité de la société algérienne", exprimant la disposition de son pays à "soutenir le processus de transition" en échangeant les expériences entre les deux pays.

Le chef de l'Etat a également reçu l'ambassadeur des Pays-Bas, Robert Van Embden. Au terme de l'audience, M. Embden a relevé le développement "positif" qui a marqué les relations bilatérales algéro-néérlandaises, notamment "depuis la redynamisation de la commission mixte bilatérale qui s'est réunie à Alger il y a un an, ayant permis d'approfondir davantage la coopération entre les deux pays" dans différents domaines.

M. Bensalah a reçu l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Pierre Gillon, qui a salué l'"excellence" des relations d'amitié qu'entretiennent l'Algérie et la Belgique, soulignant que ces relations "ne demandent qu'à s'approfondir".

Par la suite, le chef de l'Etat a reçu l'ambassadrice du Royaume de Suède, Marie-Claire Sward-Capra. La diplomate a indiqué que l'Algérie et la Suède entretiennent d’"excellentes relations et des liens forts et profonds de confiance et d'amitié, fondés sur une sincère et durable amitié que nous ne cessons de renforcer".

M. Bensalah a reçu, également, l'ambassadeur, représentant de la délégation de l'Union européenne (UE), John O'Rourke, qui a mis en exergue les "bonnes et fructueuses relations" entre l'UE et l'Algérie.

Le Nonce apostolique du Vatican, Luciano Russo, a été également reçu, dans le même cadre, par le chef de l'Etat. M. Russo a mis en avant, à cette occasion, les "bonnes relations qui existent entre les deux pays", faisant part de l'engagement du Saint Siège à œuvrer dans ce sens à travers le dialogue et le respect, en "encourageant" notamment l'initiative, "Vivre ensemble en paix", promue par l'Algérie.

L'ambassadeur du Pérou, Gustavo Felipe Jose Lembcke Hoyle, a exprimé, à l'issue de l'audience, le souhait de son pays de "renforcer la coopération bilatérale" algéro-péruvienne.

M. Bensalah a reçu, enfin, l'ambassadeur d'Italie, Pasquale Ferrara. Ce dernier s'est félicité de la "profonde amitié entre l'Algérie et l'Italie, une amitié ancienne qui remonte à la lutte d'indépendance de l'Algérie", a-t-il dit, soulignant que cette amitié "n'a jamais faibli, même durant les années les plus difficiles de l'Algérie". Pour le diplomate, "l'Algérie vit actuellement une page importante de son histoire", relevant que le peuple algérien, à travers notamment sa jeunesse, et l'élan pacifique marqué par les manifestations pour le changement, "ont suscité l'admiration du monde entier". Il a souligné, également, que l'Algérie est un "partenaire stratégique pour l'Italie, notamment au niveau méditerranéen, une région qui connaît beaucoup de crises". Citant, à ce propos, la Libye, M. Ferrara a fait part de la convergence de vues entre l'Italie et l'Algérie concernant le règlement de la crise dans ce pays méditerranéen, soutenant que les deux pays "peuvent faire beaucoup ensemble pour la stabilité de la région". M. Ferrara a, en outre, exprimé le souhait de voir la coopération bilatérale algéro-italienne se développer et se diversifier davantage.