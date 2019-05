NOUVELLES D’ORAN

Une rencontre regroupant des opérateurs algériens activant dans la région de l’ouest-Oran, en particulier avec une délégation algéro-japonaise, s’est tenue au siège de la Chambre de commerce, de l’industrie de l’Oranie en présence des responsables de cette dernière.

L’objet de cette rencontre est de débattre des possibilités et opportunités de coopération entre cette institution et le projet du partenariat entre le Groupe Hasnaoui et la multinationale NISSAN, ont indiqué les responsables de la CCIO. «Cela s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact pour, d’ores et déjà, identifier les possibilités d’intégrer la Chambre comme partenaire dans l’accompagnement de ce projet d’envergure, qui génèrera environ 1.600 emplois directs dans notre région», souligne la CCIO. Ainsi, l’on croit savoir qu’il a été proposé l’étude de la mise en œuvre de formations à la carte, pour pouvoir éventuellement répondre aux besoins de main-d’œuvre locale.

De même, la Chambre essaiera de promouvoir des entreprises adhérentes qui pourraient proposer leurs services en matière de sous-traitance industrielle

Randonnée du 1er mai

La fête au rendez-vous

Pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle randonnée du 1er mai est placée sous le signe du "Vivre ensemble en paix".

Prés de 5.000 personnes ont participé à cet évènement considéré comme une fête populaire, organisée chaque année par l’association Bel Horizon de Santa Cruz. Ouverte à toutes les catégories de la population et dans une ambiance festive agrémentée par la fanfare jouée par des musiciens et des comédiens et d’autres exhibitions libres, cette grande manifestation célèbre la Journée internationale du Vivre-ensemble en paix correspondant au 16 mai suite à la décision de l’ONU, sur proposition de l’Algérie. Tout au long de cette grande balade urbaine, les Oranais s’approprient les rues de la ville avec un parcours artistique et urbain. À l’instar de l’année dernière, la grande foule s’est rassemblée à la Place 1er-Novembre où des milliers de jeunes ont dansé sur les sonorités modernes des musiques oranaise et mondiale. Pour les responsables de l’association Bel Horizon, cette randonnée devenue une véritable fête populaire «est une occasion pour se réapproprier l’espace public et entretenir le vivre ensemble et la mixité sociale». Elle demeure l’activité phare du mois du patrimoine. Réunissant habituellement des milliers de personnes sur un circuit patrimonial qui déroule les séquences historiques de la vieille ville, le rendez-vous annuel du

1er mai est devenu un moment de valorisation du patrimoine par la population à travers un circuit autour du vieil Oran animé par des artistes, en traversant les sentiers de la montagne du Murdjajo. Le circuit a concerné cette année la Place du 1er-Novembre, le Palais du Bey et la mosquée du Pacha, la Porte de Canastel et la Rampe de Madrid, le Minaret de la Perle et l’Eglise St Louis, le Fort et la chapelle de Santa Cruz, le Mausolée Moulay Abdelkader el Djillani Moul El Meïda et Masjid Erribat.

Contrebande