Festival « Mawazine » à rabat : Samir Toumi à l’affiche

Le chanteur algérien de l'arabo-andalou Samir Toumi, prend part au 18e Festival Mawazine «Rythmes du monde», prévu du 21 au 29 juin prochain à Rabat, a rapporté la presse locale. Toumi a commencé sa carrière musicale à la fin des années 1970 au sein de l'association musicale «Al Dziria Al Mousiliya» où il a appris à jouer de la mandoline et du violon, avant de créer en 1992 son propre ensemble musical qui a accompagné de grands artistes algériens tels que Rabah Dariassa, Ahmed Wahbi ou encore Blaoui El Houari.

Des troupes musicales d'Espagne, du Liban, d'Egypte et de France en plus du Maroc, sont à l'affiche de ce festival «Mawazine» qui réunit, chaque année, de grands artistes du monde entier. De grands noms de la musique à l'image du compositeur et pianiste libanais, Ziad Rahbani, le rappeur français d’origine congolaise, Abd Al Malik, et le bassiste américain Stanley Clarke, entre autres comptent parmi les stars de ce rendez-vous annuel. Organisé depuis 2001 par l’association» Maghreb Culture», le festival «Mawazine, Rythmes du monde» est considéré comme un des plus importants rendez-vous musical au Maroc.