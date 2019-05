établissement Arts et culture : musique classique, authentique et juvénile

Fief de savoureuses soirées ramadhanesques depuis la nuit des temps, Alger la blanche récidive pour ce mois sacré avec un programme culturel ficelé par l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger, et qui devrait répondre aux goûts de toutes les franges de la société algérienne.

Programmées à partir d’aujourd’hui, 09 mai, jusqu’au 03 juin 2019, dans l’ensemble des structures avoisinantes de la capitale d’Alger, les soirées ramadhanesques permettront de savourer les soirées du mois sacré après de longues heures de jeûne et d’allégir la chaleur de l’été avec des vibrations multicolores. Un florilège de spectacles est au menu d’arts et culture pour offrir la meilleure palette artistique pour un meilleur souvenir de ramadhan 2019.

La musique algérienne aura une grande place durant ce mois de Ramadhan au théâtre plein air Sid-ali- Kouiret - esplanade des Sablettes, qui abritera des soirées de musique andalouse, hawzi, kabyle... D’autres genres musicaux seront au rendez-vous de la musique moderne, interprétés par des groupes qui ont connu un grand succès auprès de la population jeune algérienne.

Dès le début du mois de Ramadhan, l’esplanade du port d’Alger Tahtahat el fananine, ou bien le carrefour des artistes, accueillera des soirées chaâbi animées par des grandes artistes, afin de créer un cadre convivial qui rassemble les mélomanes de cet art, mais aussi c’est une opportunité aux jeunes de dévoiler leurs talents.Pour la troisième année consécutive, cet espace, qui vise à perpétuer ce genre musical chaâbi, ouvre ses portes aux familles pour apprécier les qsids, et se retremper dans une ambiance à côté de ce venu d’outre-mer; c’est le temps des retrouvailles, un moment d’évasion où les mélomanes égrènent à l’envi des bribes d’un passé où il faisait bon vivre. Place à la musique andalouse, largement appréciée pendant le mois sacré. L’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger propose «Andaloussiatte El Djazair», un programme musical annuel ayant pour l’objectif de promouvoir et faire valoir le patrimoine musical andalou. Tout en formulant l’engagement de créer une passerelle culturelle, unissant les associations andalouses, venant des quatre coins du pays pour concevoir une tradition de rencontre culturelle et musicale. «Patrimoine et tradition» est l’intitulé de la 16e édition qui coïncide avec les nuits de ramadhan pour l’année 2019. Cette manifestation aura lieu du 10 mai au 02 juin à la salle Ibn Khaldoun à Alger. Des animations pour les enfants sont également au menu du programme de l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger pour le mois de Ramadhan.

K. B.