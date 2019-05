Ramadhan et sécurité routière : La police attire l’attention des conducteurs

Pressés de rentrer chez eux à l'approche de la rupture du jeûne, certains automobilistes «appuient sur le champignon», quitte à mourir ou à tuer. Résultat : des sinistres souvent mortels.

A utre fait important qui est dû au changement des habitudes de sommeil pendant le mois sacré, les jeûneurs ont tendance à veiller jusqu’à des heures très tardives, d’où une diminution des réflexes et allongement du temps de réaction à causés par le manque de sommeil.

Afin de sensibiliser les conducteurs à cette question importante, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) la lancé une campagne nationale pour la sensibilisation sur la sécurité routière sous le slogan «Ensemble pour un Ramadhan sans accidents de la route».

Cette opération d’information contre les dangers de la route, notamment en cette période de jeûne, vise à sensibiliser les citoyens au respect du code de la route pour réduire le nombre d'accidents durant le mois sacré de Ramadhan, a indiqué dimanche dernier un communiqué des services de communication de la DGSN. Cette campagne nationale de sensibilisation verra la programmation d'activités de proximité au profit des conducteurs et des usagers de la voie publique dans le secteur de compétence de la sûreté nationale, qui seront menées par des cadres et des gradés des différents services opérationnels de la Sûreté nationale à travers le territoire national.

Comparativement aux autres mois, le nombre des accidents de la circulation grimpe de 12 et 15 %. Selon le Centre national de prévention et de sécurité routière, les accidents de la voie publique ont engendré l’année précédente le 73 décès et 178 blessés dans 74 accidents de la route survenus durant les 15 premiers jours du mois sacré, et ce sur le territoire national, avec un pic observé à l’approche de la rupture du jeûne. Le nombre le plus important de décès enregistré concerne en effet la tranche horaire 16h/18h (sortie de travail) avec 15 morts et 18h/20h avec 11 personnes décédées, a précisé la même source. Pour la même période de l’année 2017, on comptait 80 morts et 208 blessés.

Le même corps sécuritaire a mis en place un dispositif sécuritaire comportant les différentes unités opérationnelles de la police pour assurer la sécurité dans les grands espaces, les places publiques, les marchés, les points de vente, les mosquées et les stations de transports de voyageurs, y compris les stations de tramway et de métro, outre les lieux de détente et de loisirs qui connaissent un grand flux de familles et de visiteurs notamment après l'Iftar. Ces mesures comprennent en outre le déploiement des unités de l'ordre public au niveau des routes principales et secondaires qui connaissent un grand trafic routier, l'utilisation de nouveaux moyens pour soutenir l'action répressive, une couverture aérienne pour la gestion du trafic routier et la coordination avec les équipes sur le terrain avec l'exploitation des caméras de surveillance.

