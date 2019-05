« Avertis tes proches » (II)

Ali ibn Abû Tâlib raconte. Lorsque fut révélé au Prophète le verset : « Avertis tes proches ! » me dit :

—’Ali, Dieu m'a commandé d'avertir mes proches.

Cela m'a contrarié, car je sais que si je les presse, ils agiront de manière détestable. J'ai feint de ne pas entendre, mais Gabriel est venu me dire : « Muhammad, si tu ne fais pas ce qui t'a été ordonné, Dieu te châtiera!» Prépare-nous donc un plat de gruau avec un gigot de mouton et emplis une cruche de lait. Puis réunis ici les Banû Abd al-Muttalib, afin que je leur parle comme il m'a été ordonné.

Je fis ce que m'avait demandé le Messager de Dieu et invitai les Banû 'Abd al-Muttalib. Ils furent près de quarante à répondre, dont les quatre oncles du Prophète, Abû Tâlib, Hamza, al-’Abbas et 'Abd al- Uzza. Lorsqu'ils furent réunis, le Messager de Dieu me demanda d’apporter le plat que j’avais préparé. Il prit un morceau de viande, qu'il coupa avec les dents puis remit dans le plateau. Et il dit

— Servez-vous, au nom de Dieu.

Ils mangèrent à satiété. Par Celui qui tient mon âme entre ses foins, chacun d'entre eux mangea le plat entier. Puis le Messager de Dieu me dit :

— Donne-leur à boire.

J'apportai la cruche et ils burent jusqu'à étancher leur soif. Par Dieu, chacun d'entre eux but le contenu entier de la cruche.

Le Messager de Dieu s'apprêtait à prendre la parole, quand 'Abd al-lIzza s'écria :

— Il nous a servi un repas ensorcelé.

Puis, se tournant vers le Prophète, il dit :

— Nous sommes tes oncles et tes cousins. Parle-nous de ce que tu veux, mais pas de ton message! Sache que ton clan ne pourra pas s'opposer à l'ensemble des Arabes. Si tu persistes dans ton entreprise, il vaut mieux que ce soit les tiens qui t'arrêtent, plutôt que les autres clans de Quraysh qui s'en prennent à toi, soutenus par le reste des Arabes. Ah, neveu, je ne connais personne qui ait fait autant de mal aux siens que toi !

Ces paroles laissèrent le Messager de Dieu sans voix. II renonça à parler ce soir-là et, les jours suivants, se referma sur lui-même, ne cessant de ruminer le propos de 'Abd al-Uzza. Mais Gabriel redescendit le voir, lui rappela son devoir et le réconforta. Alors le Prophète me dit :

—'Ali, 'Abd al- Uzza a pris la parole à ma place et les gens sont partis avant que je n'aie pu dire ce que j'avais à dire. Prépare-nous un autre plat et invite-les à nouveau.

