Gabriel (IV et fin)

Alors le rabbi bondit, laissa tomber sa cape et se mit à crier :

—Les juifs seront égorgés ! Les juifs seront massacrés !

Lorsque nous fûmes rentrés, Abu Sufyân me dit :

—Le juif est terrifié par ton neveu !

Je lui dis :

—Tu as vu ce que j'ai vu. Pourquoi donc ne pas croire en lui ?

S'il dit vrai, tu serais des premiers. Si c'est un imposteur, tu serais pas seul à avoir été trompé.

—Non, par Dieu, je ne croirai pas en lui... à moins de voir des chevaux sortir du mont Kadâ' !

—Que dis-tu ?

—Par Dieu, c'est une parole qui m'a échappé, sans que j’y prenne garde. Mais je sais que Dieu ne permettra pas que de chevaux sortent du mont Kadâ'.

Au dire d'Abû Sufyân ibn Harb :

Lorsque je fus rentré à La Mecque, les gens vinrent à la maison pour me saluer et avoir des nouvelles de leurs affaires. Muhammad ibn 'Abd Allah était parmi eux. Il s'approcha de moi tandis que ma femme Hind bint 'Utba jouait avec ses deux enfants, Mu'âwiya et Yazîd. Il me salua, me souhaita la bienvenue, me demanda comment s'étaient passés mon voyage et mon séjour. Mais il ne me pesa aucune question concernant ses marchandises. Puis il prit congé et partit.

Je dis à Hind :

—Par Dieu, voilà qui est étrange ! Tous ceux de Quraysh qui m'avaient confié des affaires m'ont demandé de leurs nouvelles.

— Seul Muhammad ibn 'Abd Allah ne l'a pas fait.

Hind me dit :

—Tu ne sais donc pas ce qu'on raconte à son

propos ? Je fis comme si je n'en savais rien :

—Quoi donc?

Il prétend être le Messager de Dieu ! Tout à coup me revint en mémoire la prédiction du sage chrétien, lors de mon voyage avec Umayya ibn Abu al-Salt. Je me mis à trembler. Hind me demanda :

—Qu'as-tu?

Je me ressaisis et dis :

—Tout cela n'est que rumeur sans fondement, Muhammad est trop raisonnable pour prétendre une telle chose !

— Mais si ! Il le proclame et nous convie à le suivre. Et il a déjà des compagnons.

Tout cela est sans fondement. Je quittai la maison et me rendis à la Mosquée, où je retrouvai Muhammad ibn 'Abd Allah. Je lui dis :

— Ta marchandise a gagné en valeur durant le voyage. Envoie donc quelqu'un la chercher. Je ne te décompterai pas ce que je compte aux miens.

Il refusa cette faveur en disant :

—Dans ce cas, je n'enverrai personne la chercher.

Je lui dis :

—C'est bien. Envoie quelqu'un la chercher. Je te décompterai ce que je décompte aux miens.

Il fit chercher sa marchandise et je lui décomptai ce que je di comptais aux autres.

Je me rendis peu après à al-Tâ'if, pour quelque affaire et de cendis chez Umayya ibn Abu al-Salt. Lorsque nous fûmes assis,! me dit :

—Te souviens-tu, Abu Sufyân, de la prédiction du sage ch tien?

—Certes. La prédiction s'est accomplie.

—De qui donc s'agit-il ?

—De Muhammad ibn 'Abd Allah.

—Ibn'Abdal-Muttalib?

—Ibn 'Abd al-Muttalib.

Je lui rapportai les propos de Hind. Il se mit à suer à gros gouttes, puis me dit :

—Par Dieu, Abu Sufyân, peut-être cela n'est-il pas sérieux. Mais s'il est dans le vrai, tu dois le suivre.

Je lui dis :

—Mais qu'est-ce donc qui t'empêche de le suivre toi-même?

Il répondit :

—Ce qui m'en empêche, c'est la honte que j'en éprouverais devant les femmes de Thaqîf. Je leur avais dit que j'étais le prophète attendu. Que penseraient-elles de moi, maintenant, si elles me voyaient suivre un adolescent descendant des 'Abd Manâf?

Puis Umayya me prédit :

—Je te vois, Abu Sufyân, t'opposer tout d'abord à Muhammad, mais aller ensuite vers lui tel un chevreau qu'on conduit sacrifice et je le vois qui dispose de toi comme il l'entend.

La plupart des grands chroniqueurs considèrent que Gabriel est, apparu plusieurs fois au Prophète, avant de lui faire lire le Message

(cf. le chapitre « Signes ») On a, plus tardivement, pensé que Gabriel était porteur du Message dès sa première apparition. Quels furent les premiers versets révélés ? Certains penchent pour les versets : «0 toi, qui portes un manteau, Lève-toi et avertis, Glorifie ton Seigneur, Purifie tes vêtements, Fuis l'abomination!» (LXXIV, 1-5). D'autres penchent pour les versets XCVI,l-5, qui sont cités dans ce chapitre.