LA GUERRE ENTRE THAQÎF ET QURAYSH (II et fin)

‘Urwa partit avec les marchandises du roi et se rendit bientôt compte qu'al-Barrâd le suivait à distance. Il ne s'en soucia guère, car il ne le prenait pas au sérieux.

Arrivé à une halte, 'Urwa mit pied à terre, mangea et but du vin, tandis qu'une jeune esclave chantait pour son plaisir. Puis il s'endormit au pied d'un arbre. Ce fut là qu'al-Barrâd vint le surprendre et le tuer, avant de s'enfuir vers Khaybar.

Dès qu'il fut arrivé à Khaybar, il alla voir un homme de Quraysh nommé Bishr à qui il dit :

—Cette jeune chamelle est à toi, si tu pars tout de suite pour 'Ukâz. Tu iras voir Harb ibn Umayya et tu lui diras qu'al-Barrâd a tué 'Urwa le voyageur. Il faut qu'il en soit prévenu au plus tôt, car les Hawâzin, lorsqu'ils apprendront la nouvelle, chercheront aussitôt à tuer en contrepartie un seigneur de Kinâna ou de Quraysh.

Bishr lui demanda :

—Comment sais-tu que ce n'est pas toi qu'ils tueront ?

—Hawâzin n'acceptera jamais, en contrepartie de la mort d'un de ses seigneurs, la mort d'un dépravé de mon espèce.

Bishr partit pour 'Ukâz, où il annonça la nouvelle à Harb ibn Umayya, qui se trouvait chez 'Abd Allah ibn Jad'ân. Or, c'était chez ce dernier que toutes les tribus déposaient leurs armes en arrivant à 'Ukâz, pour ne les reprendre qu'à l'heure du départ. Harb dit à 'Abd Allah :

—Rends-nous nos armes et ne rends pas les leurs aux Hawâzin!

'Abd Allah s'y refusa :

—Ce serait trahir ma parole. Je n'en ferai rien. Même si chacun de leurs sabres devait me frapper et chacune de leurs flèches me transpercer, je ne retiendrais aucune arme. Non, usons plutôt de la ruse.

Il fit dire à tous les clans de Quraysh et de Hawâzin de venir reprendre leurs armes, en même temps qu'il envoyait un messager au seigneur des Hawâzin, pour lui dire :

—Nous venons d'apprendre qu'il est arrivé un malheur à notre peuple à La Mecque. Nous craignons que les choses ne s'aggravent. Nous rentrons immédiatement chez nous. Ne vous étonnez pas de nous voir reprendre nos armes. Reprenez les vôtres et vaquez à vos occupations habituelles.

Ainsi les Qurayshites purent-ils repartir sans encombre. Ce fut seulement à la fin de la journée que la nouvelle du meurtre de 'Urwa le voyageur parvint au seigneur des Hawâzin. Il dit :

—Les Qurayshites se sont joués de moi. Par Dieu, ils ne remettront plus les pieds à 'Ukâz !

Les Hawâzin s'élancèrent à la poursuite de Quraysh. Ils les rattrapèrent à l'aube, non loin de La Mecque, et engagèrent un combat qui ne cessa qu'à la nuit tombée, après que les Qurayshites se furent réfugiés dans leur Mosquée. Alors le seigneur des Hawâzin cria à haute voix :

—Gens de Quraysh, retrouvons-nous le même jour de l'an prochain, à 'Ukâz!

L'année suivante, Quraysh et Kinâna rassemblèrent toutes leurs troupes, auxquelles se joignirent les tribus alliées à Quraysh qui vivaient à La Mecque, ainsi qu'une centaine d'hommes courageux, que 'Abd Allah ibn Jad'ân avait réunis et équipés d'un matériel de guerre complet. Harb ibn Umayya avait pris le commandement de cette armée.

Les combats furent violents et le sort des armes demeura longtemps incertain, l'avantage passant de Quraysh le matin à Hawâzin le soir. Au quatrième jour, Quraysh avait subi de telles pertes que ses chefs durent se réunir et s'engager à tenir jusqu'à la victoire ou à mourir sur place.

Il apparut un moment que la défaite de Quraysh était inévitable. Le chef de leurs ennemis fit installer une tente gardée par sa femme, Subay'a, qui était une Qurayshite et lui dit :

— Je garantis la sécurité à tous les Qurayshites qui pourront venir se réfugier sous cette tente.

Voyant le reflux des Qurayshites, Subay'a rassembla sous la tente tous ceux d'entre eux qu'elle trouva, si bien que la tente ne put bientôt plus les contenir. Son mari lui dit :

— Il ne faut pas que la tente déborde. Je ne protégerai que ceux qui sont recouverts par elle. Alors Subay'a se mit à élargir la tente autant qu'elle put. Mais le sort de la bataille allait encore une fois tourner. Les Quraysh se reprirent et firent montre d'une férocité telle que l'un des chefs des Hawâzin, voyant le sang de ses gens couler à flots, dit à haute voix :

—O gens de Quraysh, vous abusez de la mort ! 'Abd Allah ibn Jad 'an lui répondit :

—Nous sommes un peuple qui ne craint pas l'abus.

Lorsque la défaite se profila pour Hawâzin, ils vinrent à leur tour se réfugier sous la tente de Subay'a. Cette fois, ce fut au tour du Qurayshite Harb ibn Umayya de leur garantir la sécurité. Il dit :

— Je protégerai ceux qui seront sous la tente, ainsi que ceux qui se presseront autour d'elle.

Mais la guerre n'était pas finie. Les deux camps se livrèrent un combat acharné où tous les engagements se terminèrent par des corps à corps mortels, un homme contre un homme ou deux contre deux. Et quoique l'avantage restât finalement à Quraysh, les adversaires épuisés décidèrent de se retrouver l'année suivante à 'Ukâz.

Cette fois fut la dernière. Au plus fort de la mêlée, un homme de Quraysh se dressa entre les deux camps et, d'une voix puissante, cria :

—Gens de Mudar *, pourquoi continuez-vous à vous battre ?

Tout étonnés, les combattants s'arrêtèrent et les Hawâzin demandèrent :

—Que proposes-tu ?

L'homme répondit :

—Je propose la réconciliation. Nous paierons le prix du sang que nous avons versé et pardonnerons le sang que vous avez versé.

—Comment cela pourrait-il se faire ?

—Nous vous livrerons certains d'entre nous en otages.

—Qui nous garantira cela ?

—Moi.

—Mais qui donc es-tu ?

—Je suis 'Utba ibn Rabî'a ibn 'Abd Shams.

Les deux camps agréèrent la proposition de 'Utba et Quraysh offrit à Hawâzin quarante de ses hommes. Voyant que ces hommes comptaient parmi les plus nobles de Quraysh, les Hawâzin pardonnèrent le sang versé, laissèrent repartir les otages et la guerre prit fin.

On raconte que Muhammad ibn 'Abd Allah y participa aux côtés de certains de ses oncles.

Harb ibn Umayya devait mourir peu après, et son fils Abu Sufyân lui succéder à la tête des armées de Quraysh.