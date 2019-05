Abu Tâlib (I)

A la mort de 'Abd al-Muttalib, Muhammad est pris en charge par son oncle paternel Abu Tâlib. Lors d'un voyage en Syrie, l'ermite chrétien Buhayra lui prédit un destin exceptionnel. Dieu le protège des tentations de la ville.

Dans les dernières années de sa vie, à ce qu'on raconte, 'Abd al-Muttalib renonça à l'adoration des idoles et édicta pour les siens des règles de conduite prônant la loyauté et la générosité, interdisant le vin et l'adultère, prohibant la pratique qui consistait à tourner nu autour de la Mosquée.

Comme d'autres seigneurs de La Mecque, il faisait porter son tapis à l'ombre de la Kaâba et s'y asseyait, entouré de ses fils. Mais aucun d'entre-eux ne prenait place sur son tapis, par respect pour lui. Seul son petit-fils Muhammad se le permettait. Quand il le faisait, ses oncles tentaient de l'en empêcher, mais 'Abd al-Muttalib intervenait :

— Laissez-le. Par Dieu, il est promis à un destin unique. Il le prenait à ses côtés et lui caressait affectueusement le dos. Lorsqu'il vit venir la mort, 'Abd al-Muttalib réunit ses fils et leur recommanda surtout de prendre soin de son petit-fils. Muhammad avait alors à peine huit ans. Deux de ses oncles paternels, al-Zubayr et Abu Tâlib, étaient nés de la même mère que son père, Abd Allah. Il incombait à l'un d'eux de prendre Muhammad en charge. Le sort désigna Abu Tâlib, qui l'emmena chez lui et le traita comme l’un de ses fils.

Mais Abu Tâlib était dans le besoin et ses enfants ne mangeaient pas toujours à leur faim. Il arriva à Muhammad de dormir le ventre vide et d'en pleurer silencieusement. Il allait parfois à Zamzarïi, le puits que son grand-père avait jadis déterré, il buvait de son eau et, même si on lui offrait quelque nourriture, il pouvait dire :

—Je n'en veux pas. J'ai le ventre plein.

Lorsque Muhammad atteignit sa douzième année, Abu Tâlib eut l'occasion de partir en Syrie pour une affaire. Muhammad lui demanda avec insistance de l'emmener avec lui, disant :

—Mon oncle, ne m'abandonne pas, moi qui n'ai ni père ni mère!

Cette insistance attendrit Abu Tâlib, qui finit par se laisser convaincre. Et Muhammad prit la route avec lui dans une caravane partant pour Busra.

Dans cette ville vivait un prêtre nommé Buhayra, qui habitait une cellule d'ermite non loin du chemin des caravanes. De nombreux voyageurs s'arrêtaient devant sa porte, mais il ne leur prêtait aucune attention, ne les accueillait pas chez lui, ne leur répondait même pas lorsqu'ils s'adressaient à lui.

Mais lorsqu'il vit arriver la caravane où se trouvaient Abu Tâlib et son neveu, il perçut les signes de la prophétie dont Muhammad était porteur. Il prépara aussitôt un repas et fit dire aux Qurayshi-tes :

—Gens de Quraysh, j'ai préparé un repas à votre intention et j'aimerais vous y convier tous, du plus jeune au plus âgé, de l'esclave au seigneur.

Les Qurayshites s'étonnèrent :

—Par Dieu, Buhayra, il t'arrive quelque chose ! Nous nous sommes bien des fois arrêtés devant ta porte, mais jusqu'ici tu ne nous avais jamais offert à manger. Que se passe-t-il donc aujourd'hui?

Il répondit :

—Vous êtes aujourd'hui mes invités et je voudrais que vous fassiez tous honneur au repas que j'ai préparé.

Ils vinrent tous à l'exception de Muhammad, qui, jugé trop jeune, fut laissé seul sous un arbre à garder le troupeau. Lorsque Buhayra les vit arriver et que Muhammad ne se trouvait pas parmi eux, il dit :

—Gens de Quraysh, nul d'entre vous ne doit manquer à l'appel!

Ils répondirent :

—O Buhayra, aucun de ceux que tu as invités ne manque à l'appel. Seul s'absente un garçon, le plus jeune d'entre nous, qui garde nos montures.

Buhayra insista :

—Appelez-le. Qu'il vienne se joindre à nous.

Alors un des Qurayshites dit :

—Par al-Lât et al-'Uzza, il ne convient pas de manger en tenant le fils de 'Abd Allah ibn 'Abd al-Muttalib à l'écart!

(A suivre)