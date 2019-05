Saison estivale : intenses préparatifs

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, mardi, une réunion du Conseil interministériel consacré à l’examen des préparatifs de la saison estivale 2019, au cours de laquelle plusieurs mesures ont été prises, dont «la priorité accordée» aux associations de jeunes au titre de l’exploitation des structures culturelles, sportives et de loisirs, et «des mesures de facilitation» au profit des jeunes de la communauté algérienne à l’étranger, indique un communiqué des services du Premier ministère.

Lors de la réunion à laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Transports, de la Culture, des Ressources en eau, de la Santé, et du Tourisme, et les responsables de corps de sécurité concernés, ainsi que la Protection civile et les Douanes, et après la présentation des exposés de différents secteurs ministériels, il a été décidé de mettre en place «une série de décisions et d’orientations» concernant «la meilleure prise en charge» des membres de notre communauté algérienne établie à l’étranger à travers «des mesures de facilitation» à leur faveur, de «créer une commission nationale» au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui devra prendre en charge «l’amélioration de toutes les mesures» relatives à l’accueil des membres de la communauté, et «d’installer des commissions opérationnelles au niveau des ports, des aéroports et des postes frontaliers terrestres pour assurer l’accompagnement et fournir aide et assistance dans ce sens», a précisé le communiqué.

Parmi les orientations figure, ajoute la même source, «l’impératif d’assurer les préparatifs de la saison estivale dans toutes les wilayas du pays, et non seulement au niveau des wilayas côtières», et ainsi «le ministre de l’Intérieur est chargé d’installer toutes les commissions locales relevant de la commission nationale en vue de préparer la saison estivale». Le Premier ministre a appelé en outre à «la mise en place des programmes culturels, sportifs et de loisirs riches au profit de toutes les franges de la société à travers le territoire national, afin de ressortir le potentiel et les jeunes talents», de «renforcer la cohésion et la complémentarité du patrimoine culturel national» et de faire en sorte qu’ils soient figurés dans un manuel à être largement publié au profit des estivants, notamment sur des supports électroniques, en sus d’«accorder en priorité» l’exploitation des structures culturels, sportifs et de loisirs aux associations de jeunes qui seront accompagnées par les secteurs ministériels à travers leurs représentants compétents au niveau local. Afin d’assurer «le professionnalisme dans la gestion des plages», ajoute le communiqué, «des cahiers de charges standards ont été élaborés pour être ensuite appliqués au niveau des plages et dont la priorité d’exploitation sera accordée aux jeunes entreprises spécialisées dans le domaine touristique, avec le respect de l’entrée gratuite à ces plages conformément aux conditions légales». A l’effet de préserver la santé et le bien-être des citoyens, il a décidé de mettre en place «des mesures nécessaires à la réduction du taux de mortalité résultant des cas de noyades» au niveau des plages non surveillées, des barrages et des oueds» et de «créer des points de contrôle au niveau de ces lieux pour assurer la sécurité des estivants. Dans le même contexte, «des mesures nécessaires» ont été prises en vue de lutter contre le phénomène des piqûres scorpionniques au niveau de certaines wilayas et d’œuvrer à «l’organisation des opérations de collecte et de lutte contre ces scorpions».

Afin d’assurer la fluidité du mouvement commercial et économique durant cette saison estivale il a été décidé de mettre en place «un système de veille et de coordination avec les différents établissements publics et les différents intervenants en vue de garantir l’approvisionnement continu en produits biologiques, notamment dans les zones de forte affluence durant la période estivale. En ce qui concerne la lutte contre les incendies de forêts, il a été décidé, selon le même communiqué, de «tenir la réunion de la commission nationale de lutte contre les incendies de forêts, d’installer les commissions de wilayas y afférentes et de renforcer les wilayas forestières par des colonnes mobiles en vue d’accroître leurs capacités d’intervention». Enfin, il «a été décidé» de tenir un autre conseil interministériel dans deux semaines, lequel sera consacré à l’évaluation de la mise en œuvre de toutes les décisions prises et la présentation d’autres propositions à l’effet d’optimiser la préparation de la saison estivale.