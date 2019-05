Du soulèvement du 8 Mai 1945 au Hirak

Le soulèvement du peuple algérien face aux massacres du 8 mai 1945 à Kherrata, Sétif, Amoucha et Guelma a marqué une page historique de l’Algérie qui a rejeté pleinement la domination et l’exploitation par le colonialisme qui a spolié les richesses du pays. Kherrata, qui a connu les plus grands massacres, ses habitants qui ont refusé de se soumettre aux ordres de l’armée coloniale. Un bilan très lourd, où près de 1.500 martyrs sont enregistrés durant cette semaine de génocide. Mais Kherrata est restée fière de son passé historique. Elle est considérée comme un monument historique par ses nombreux visiteurs. La population et tout le peuple algérien savaient pertinemment que lorsque «le peuple un jour veut la vie, force est au destin de répondre, aux ténèbres de se dissiper et aux chaînes de se briser». Pourtant, Kherrata n’a pas vraiment bénéficié d’un développement local important, et ce depuis l’indépendance. Située entre Sétif et Béjaïa, la commune accuse un grand retard dans l’inscription de projets vitaux pour un meilleur cadre de vie. Lancement du «Hirak», le 16 février. Face à la dégradation des conditions de vie des citoyens de cette région montagneuse qui a écrit dans le passé son histoire en lettres d’or, les citoyens de Kherrata ont occupé les rues pour dire non au 5e mandat, lors d’une marche qui a sillonné toutes les ruelles, la première à l’échelle nationale et qui a été le signe précurseur de la marche populaire du 22 février et celles qui ont suivi chaque vendredi. Ainsi, Kherrata demeure le fief du nationalisme et des sacrifices pour l’Algérie indépendante.

M. L.