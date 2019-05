Armée : Baptisation de plusieurs structures

Les sièges du Groupement régional des travaux d’infrastructures (GTRI) et de l’établissement de maintenance et de réparation du matériel, relevant de la 6e Région militaire (Tamanrasset), ont été baptisés hier au nom des Chouhada M’hamed Hachemi et Nouari Miloud.

Intervenant dans le cadre de la commémoration du 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, la cérémonie, au cours de laquelle ont été honorées les familles des deux Chouhada a été présidée par le commandant de la 6e RM, le général major Mohamed Adjroud. Né en 1930 à In Hamou (wilaya d’Adrar), le Chahid M’hamed Hachemi a commencé ses actions militantes en 1957 dans la région d’Oued Namous, où il a participé à plusieurs batailles contre les forces coloniales, avant de tomber en martyr la même année.

Le chahid Nouari Miloud, né en 1930 dans la région de Tinerkouk (wilaya d’Adrar) rejoignit les rangs de l’Armée de libération nationale au début de 1957 avec le grade de djoundi dans la zone de l’erg occidental, où il prit part à plusieurs batailles avant de tomber au champ d’honneur le 21 novembre 1957 lors de la bataille de Hassi Gambo.

L’opération de dénomination d’installations militaires entre dans le cadre du programme arrêté par le haut commandant de l’Armée nationale populaire et portant dénomination des établissements et structures relevant du ministère de la Défense nationale des noms de Chouhada de la Révolution, en vue de perpétuer le souvenir des glorieux martyrs qui consentirent d’énormes sacrifices pour que vive l’Algérie dans la liberté et la dignité. Par ailleurs, le centre du service national d’Ouargla (4e Région militaire) a été baptisé du nom du Chahid Bachir Ghebaïchi, lors d’une cérémonie organisée hier. La famille du Chahid Bachir Ghebaïchi a été honorée lors de cette cérémonie présidée par le commandant de la 4e RM, le général-major Hassen Alaimia, en présence d’officiers supérieurs et de cadres de la région militaire, ainsi que de compagnons d’armes du Chahid.

Né en 1903 dans la commune d’El-Alia (daïra d’El-Hedjira), le Chahid avait rallié en 1957 la guerre de Libération en tant que membre de l’Organisation civile du Front de libération nationale (FLN), et a travaillé sous le commandement du Chahid Ahmed Abidli, avec pour mission la collecte des fonds et les ravitaillements en faveur de la glorieuse Révolution.

Le Chahid Ghebaïchi a été arrêté en mai 1958 par les forces coloniales à Slisla, dans la région de Chegga, dans la même commune, et a subi d’atroces tortures pour lui soutirer des informations sur la Révolution, avant d’être exécuté par balles la même année dans une zone désertique de la région de Djamaâ.

