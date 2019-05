Face à la volonté de recouvrer l’indépendance : Le colonialisme répond par un crime abominable

«Le peuple algérien commémore, en ce début de mois sacré de Ramadhan, le 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, un crime odieux d’une barbarie inouïe et une étape importante qui s’inscrit dans une série de lutte de notre peuple pour recouvrer sa liberté». C’est en ces termes que le ministre des Moudjahidine s’est exprimé, hier, au centre d’études et de recherche dans le Mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954 d’El-Biar (Alger), lors de l’ouverture d’une conférence sur cet anniversaire historique, tenue sous le slogan ‘‘Mémoire et leçon’’.

Tayeb Zitouni a indiqué à cet effet que le peuple algérien s’est «fait spolier» sa terre, son identité et a subi un des «pires» génocides du siècle dernier, le privant par la même de son humanité. En ce 8 mai 1945, les Algériens épris de liberté sont sortis pour exprimer leur désir de retrouver leur souveraineté spoliée par le colonisateur français qui a réagi à cet appel à la liberté en pillant, tuant et en détruisant maisons et villages avec une sauvagerie sans précédent en usant toute sa force militaire. «Un véritable crime contre l’humanité qui doit servir à transmettre une leçon aux générations montantes», a-t-il souligné non sans affirmer que c’est un «noble» message qui provient de nos martyrs lesquels ont sacrifié leur vie pour que vive l’Algérie libre et indépendante. «Cette horrible tragédie a convaincu les Algériens que la seule issue pour recouvrer sa souveraineté est la lutte armée», a affirmé le ministre des Moudjahidine qui a mis à profit cette opportunité pour appeler les Algériens à «serrer» les rangs et à «faire corps» avec l’Armée Nationale Populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de Libération Nationale (ALN), la «garante» de notre indépendance et notre souveraineté et la «protectrice» de nos frontières. Interrogé par les journalistes, le ministre des Moudjahidine a indiqué que cette journée est commémorée officiellement par l’Etat et affirmé à cette occasion qu’une commission est mise en place pour régler plusieurs points en suspend avec la partie française telles que ceux portants sur les archives, les essais nucléaires ainsi que la question des disparus. «Nous sommes, à présent, en attente d’une réponse et d’un éclairage de la partie française», a assuré Tayeb Zitouni qui estime que «les relations algéro-françaises ne peuvent être normalisées tant que la question mémorielle — avec tous ses dossiers — n’est pas réglée». A noter par ailleurs qu’à l’occasion de cette conférence, un documentaire consacré à l’événement a été projeté, replongeant ainsi l’auditoire dans cette période historique qui a vu des massacres et des carnages vécus par les Algériens dans leur chair. Il faut dire que ni les vieillards ni les femmes, encore moins les enfants n’ont été épargnés par l’atrocité des forces coloniales. Le 8 mai 1945 a été assurément une date douloureuse qui a vu le sang couler abondamment. En effet, en ce jour de marché hebdomadaire et de vacances scolaires, les jeunes scouts algériens sont sortis manifester pour l’indépendance de l’Algérie. Bouzid Saal, l’un d’entre eux, a saisi cette opportunité pour brandir l’emblème national lorsqu’un policier français lui a tiré dessus et l’a abattu. Bouzid Saal est devenu ainsi la première victime du 8 mai 1945, un massacre qui ne fera pas moins de 45.000 morts.

Sami Kaïdi