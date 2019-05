APN : Défendre les intérêts suprêmes de la Nation

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN) a affirmé, hier, que l’Algérie est confrontée à «d’énormes» défis et menaces qui exigent du peuple algérien un «haut» niveau de «conscience».

S’exprimant à l’occasion d’une journée parlementaire commémorant le 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, boycottée d’ailleurs par le groupe parlementaire de son propre parti (FLN), Moad Bouchareb a appelé le peuple algérien à se «mobiliser» aux côtés de son armée nationale populaire et son haut commandement pour défendre les intérêts suprêmes de la Nation et a rendu à cette occasion un hommage appuyé à l’ANP pour les sacrifices énormes que consent cette institution aux fins d’assurer la protection de notre pays.

Il a également mis en avant le rôle constitutionnel l’ANP dans la préservation de l’unité populaire ainsi que la sécurité des citoyens et souligné que les différentes crises que notre pays «a su dépasser» nous rassure quant à son avenir, d’autant plus avec la «conjugaison» des efforts de «tous» ses enfants.

Le président de l’APN a relevé à la même occasion la nécessité de rappeler les «grands» sacrifices consentis par le peuple algérien pour la libération de l’Algérie et sa résistance face à la «brutalité» du colonisateur français. «Les massacres perpétrés par le colonisateur français en cette funeste journée du 8 mai 1945 ont encouragé le peuple algérien à opter pour la résistance armée, seul et unique moyen lui permettant de recouvrer sa liberté et son indépendance nationale», a-t-il expliqué.

Pour sa part, le directeur général des archives nationales, qui a présenté à cette occasion une conférence intitulée ‘‘Les massacres du 8 mai 1945 dans le contexte du mouvement national’’ a invité les jeunes Algériens à s’intéresser de «plus près» à notre histoire et ne manquera pas de convier à ce sujet ces derniers à se rapprocher du centre national des archives nationales pour «mieux» se documenter à cet effet. «Bien maîtriser son histoire, c’est surtout éviter de tomber dans les préjugés et autres accusations erronées et infondées, à l’exemple de celles relayées sur les réseaux sociaux», a estimé Abdelmadjid Chikhi, qui s’adressait notamment aux élèves des lycées Okba et Émir Abdelkader de Bab El Oued (Alger), conviés à cette rencontre. Pour revenir à la conférence sur les massacres du 8 mai 1945, le directeur du Centre national des archives a rappelé les sacrifices du peuple algérien, et surtout l’extermination dont il a fait l’objet. À ce sujet, il confiera que de 1830 à 1860, quelque 7 millions d’Algériens ont été tués.

Pour M. Chikhi, le 8 mai 1945 est le «trait de séparation» entre deux époques, à savoir l’avant et l’après 1945.

« D’ailleurs le général Duval, qui dirigea les semaines de répression impitoyable en rendant compte à son gouvernement, avait énoncé l’avertissement suivant, qui était aussi, sans qu’il le sache, une vraie prophétie : ‘‘Je vous ai assuré la paix pour dix ans’’.

Le DG des Archives nationales a tenu à rappeler à la fin que le dernier passage de notre hymne national résume à lui seul les sacrifices du peuple algérien.

En effet, on ne cessera et on ne se lassera jamais de dire que ‘‘le cri de la patrie monte des champs de bataille. Écoutez-le et répondez à l’appel. Écrivez-le dans le sang des martyrs. Et dictez-le aux générations futures’’.

Salima Ettouahria