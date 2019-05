Notre Forum de la mémoire dédié à Bachir Boumaza : Fin tragique d’une marche pacifique

«Mon supplice n’est rien à côté de celui de mes frères et de mes sœurs d’Algérie brûlés vifs, mutilés, humiliés, violés, empalés et coupés en morceaux, mais la voix de mes frères n’atteint plus la France, et la seule raison pour laquelle je témoigne est que j’espère que ma voix, moins forte sans doute, mais plus proche, aura peut-être plus de chance de l’atteindre.» Témoignage de Bachir Boumaza, datant de 1959. Un témoignage poignant à l’image des souvenirs vécus par ce grand homme que fut le bâtisseur de la fondation du 8 Mai 1945.

Plongeant dans l'histoire des massacres du 8 mai 1945, le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, a, observé hier, une modeste halte sur les terribles événements. Cette tragédie à l’occasion du 74e anniversaire de leur commémoration.

La rencontre s’est voulue un hommage particulier au défunt moudjahid Bachir Boumaza «l'homme aux positions fermes, fortement attachés à la cause nationale et à la défense du peuple algérien contre le colonialisme», dira le premier intervenant lors de ce forum à savoir l’auteur et historien M. Amar Belkhodja qui a aussi salué le rôle de Bachir Boumaza dans l'écriture de l'histoire algérienne et sa contribution a la lutte contre l’oubli à travers ses livres. «Bachir Boumaza était un homme extrêmement courageux. Il a lutté contre le colonialisme et œuvré pour l'édification de la nation jusqu'au bout... Nous ne pouvons aujourd'hui que témoigner qu'il a accompli ses missions envers le pays avec bravoure et dévouement», a ajouté M Belkhodja. Bachir Boumaza a occupé, au lendemain de l'indépendance, plusieurs postes de responsabilité, à savoir ministre du Travail et des affaires sociales dans le premier gouvernement de la République algérienne (1962), ministre de l'Economie nationale (1963), ministre de l'Industrie et de l'énergie (1964-1965) et ministre de l'Information (1965-1966). Entre janvier 1998 et avril 2001, il a été le premier président du Conseil de la nation. Pour le Dr Souilah Boudjemaa, bras droit de feu Bachir Boumaza a la fondation,

«Des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ont été commis sous le regard complice du monde. Ces crimes restés impunis doivent être dénoncés et rappelés à chaque fois que l’occasion se présente» dira l’intervenant. Pour lui, les jeunes générations doivent connaître les souffrances et les sacrifices de leurs aïeux face à la barbarie colonialiste. Dans son exposé, le Dr Souilah Boudjamaa, dira que la colonisation voulait l’extermination du peuple algérien, et les statistiques de l’envahisseur lui-même en disent long sur le nombre de la population qui n’a cessé de diminuer avec la politique française (famine, envoi d’Algériens servir sous le drapeau français lors des Première et Deuxième Guerres mondiales... le conférencier est également revenu sur l’impact des massacres du 8 mai 1945.

Dans ce contexte, il dira que la France coloniale n’a pas renoncé à sa mauvaise foi, et sous couvert de réformes, elle a continué dans sa stratégie colonisatrice en instituant des assemblées de deux collèges faisant la différence entre Européens et Algériens, mais dira-t-il toutes ces actions n’ont fait que renforcer le mouvement national. Pour le Dr Souilah parler de la date du 8 mai 1945, c’est parler de cet éveil nationaliste.

Le sang de mai a ensemencé Novembre et aujourd’hui la France doit non seulement reconnaitre ses crimes contre l’humanité mais s’excuser auprès du peuple algérien pour les génocides qu’elle a commis». M Alaoui Madani évoquera quant à lui les causes qui font qu’aujourd’hui la fondation fait preuve d'un moindre dynamisme pour exiger notamment une repentance, voire des compensations pour les milliers de victimes.

L’intervenant rappellera que cette structure associative, créée en 1990 à l’initiative de Bachir Boumaza, lui-même natif de Kherrata en 1927, a brillé à ses débuts par une activité intellectuelle débordante, dédiée entièrement à cet événement afin qu’il ne sombre pas dans l’oubli, et, plus largement, à l’interrogation sur le fait colonial, sa brutalité, les bouleversements induits dans la société algérienne jusqu’aux années 1940 et les prémisses du soulèvement de Novembre 1954.

Les activités de la fondation ont baissé d’intensité à la disparition de M. Boumaza. Néanmoins, le souvenir de cette funeste journée, ne pourras jamais s’effacer !

Farida Larbi