Le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales : Osmose entre le peuple et l’ANP

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune a affirmé, hier, que le peuple algérien et son Armée nationale populaire (ANP) présentaient au monde «un exemple d'union et de coopération afin de surpasser tous les complots».

«Le Hirak a fait renaître le sentiment de nationalisme chez les jeunes, malgré que ce sentiment n'ait jamais disparu, tout en le plaçant au c£ur de leurs préoccupations et leur entité», a indiqué M. Dahmoune dans un message adressé aux walis, aux walis délégués, aux élus, aux cadres et aux fonctionnaires de l'administration local à l'occasion du 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, ajoutant que l'Algérie «vivait une ère de liberté dans une parfaite osmose entre les différentes catégories du peuple et l'ANP». «Grâce à cette nouvelle dynamique, la participation politique des citoyens et la démocratie participative prendront toute leur signification au niveau local et contribueront à l'amélioration de la situation de notre population», a-t-il estimé, faisant savoir que «la cohésion entre les citoyens et les institutions de l'Etat à travers le dialogue constructif et permanent et la participation active et efficace étaient le seul moyen de renforcer la confiance et d'unir les rangs».

Pour M. Dahmoune «la valorisation de cette nouvelle dynamique est un travail collectif et un nouvel édifice à la construction duquel nous devons tous œuvrer (...) de bonne foi en tendant la main à tous et en étant à l'écoute de des préoccupations des citoyens. Soulignant que l'ANP «ne ménage aucun effort pour la protection des frontières en relevant les défis de notre environnement immédiat et en démantelant les bombes à retardement que certains tentent de semer au quotidien pour attenter à l'unité de notre peuple», il a déclaré que «la meilleure manière de lui exprimer notre reconnaissance et notre respect est de rester, au niveau national et local, extrêmement mobilisés pour la gestion de cette conjoncture sensible et pour permettre, ainsi, à notre peuple d'opérer le changement auquel il a tant aspiré». «Aujourd'hui nous traitons avec un peuple conscient des enjeux et défis de l'heure, un peuple fort d'une élite jeune et intellectuelle, bien informée de la situation dans le monde et qualifiée dans divers domaines, qui doit jouer pleinement son rôle dans l'édification de l'Algérie de demain» a soutenu M. Dahmoune, ajoutant que ce peuple qui sait barrer la route aux complots extérieurs et aux conspirations refuse de se lancer dans le labyrinthe de la violence et de l'extrémisme et de se laisser instrumentaliser au service d'agendas particulières en maintenant ses revendications unifiés». Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a estimé que la commémoration des massacres du 8 mai 1945 était «une opportunité de réflexion, qui doit nous interpeller pour comprendre que la liberté en Algérie est, avant tout, une responsabilité historique et un acquis arraché au prix de lourds sacrifices consentis par nos aïeux». Aussi, devons nous garder à l'esprit la fidélité à leurs sacrifices et placer la sécurité et la stabilité de notre pays comme objectif suprême car aucunes liberté et indépendance, aucuns développement et prospérité, ni démocratie ne sauraient être viables dans le chaos et l'instabilité».