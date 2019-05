Exportation de Clinker : Le produit algérien s’impose sur le marché mondial

Le développement de l’exportation hors hydrocarbures a constitué, ces dernières années, l’une des préoccupations majeures du gouvernement. L’intérêt de l’Algérie pour l’export a été tardif. Ce n’est qu’après la chute drastique des prix de pétrole, depuis juin 2014, que le gouvernement a commencé a accordé davantage d’importance à ce domaine.

Notre pays, il faut le souligner souffre d’une faiblesse structurelle de son réseau d’entreprises exportatrices où leur implication sur le marché mondial reste très faible. Pour justement ramener le bateau à bon port, il est donc primordial de penser à mettre en place une stratégie fiable. C’est une véritable course contre la montre, en peu de temps. On constate que des campagnes de sensibilisation, des séminaires et des rencontres ont été organisés afin d’encourager les opérateurs à aller vers l’exportation.

Ce gigantesque travail porte ses fruits. Plusieurs opérateurs activant dans différents domaines, notamment dans l’industrie du ciment, ont annoncé leur première expérience dans l’exportation. Le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) a effectué fin avril 2018 sa première opération d'exportation de ciment (clinker) à destination de l'Europe, il a été suivi par la société CILAS qui a annoncé sa première opération d’exportation de Clinker (35.000 tonnes) à partir du port d’Annaba en direction de l’Afrique de l’Ouest. Ces premières expériences dans l’exportation ont constitué un élément encourageant, et ces entreprises sont déterminées à conquérir les marchés extérieurs, notamment ceux des pays africains. Preuve étant que Cilas Biskra a réalisé avec succès sa nouvelle opération d’exportation de 30.000 tonnes de Clinker gris, à partir du port d’Annaba, en direction du port de Douala (Capitale économique du Cameroun). Au travers de ses opérations continues à l’exportation, Cilas souligne son engagement sans faille à contribuer à la diversification des revenus hors hydrocarbures. Elles confirment également la qualité du clinker et du ciment algériens qui commence à se faire une place sur le marché international. Pour ces opérations, Cilas bénéficie de tout le support commercial et logistique de LafargeHolcimTrading, une structure dédiée au commerce international qui détient plus de 50% des échanges de Clinker et de Ciment en Méditerranée et en Afrique de l'Ouest. Cette stratégie s’inscrit dans un plan ambitieux afin de contribuer à assurer les débouchés commerciaux de l’importante production nationale, avec un objectif d’exporter 2 millions de tonnes de ciments et de clinkers, tout en ambitionnant plus de 10 millions de tonnes à l’horizon 2021.

Makhlouf Aït Ziane