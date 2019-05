FFS : «Un état démocratique et social»

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS) a appelé, hier depuis Kherrata (Béjaïa), les militants de son parti à «soutenir et appuyer» le mouvement populaire, né le 22 février dernier. «Ce mouvement est porteur d’espoir, pour la fondation de la 2e République pour laquelle le parti à toujours milité», a déclaré Hakim Belahcel, lors d’un rassemblement des militants au carré des Martyrs de la ville de Kherrata, réunis à l'occasion de la commémoration du 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Le responsable du FFS a mis à profit cette occasion, pour mettre en garde contre ce qu'il a qualifié de «tentatives de disqualification» des partis politiques, dénonçant, sans les citer, des «voix soutenant que les partis politiques doivent disparaître». «Il y a des forces qui poussent au rejet des partis politiques. C’est inacceptable», a-t-il dit. Estimant que le FFS «n’en est pas particulièrement ciblé», M. Belahcel fait allusion essentiellement à des «tentatives de refoulement de représentants de partis, lors des manifestations populaires conduites par le mouvement citoyen», affirmant que «cette attitude ne sert pas les intérêts de la démocratie». Plus démonstratif, il a fait l’historique du parti et son combat depuis 1963 en faveur d’un État démocratique et social, tel que l’avaient souhaité les martyrs pour l’indépendance. Pour sa part, Ali Laskri, membre du présidium du parti, a défendu une «vision identique» aux revendications populaires, notamment la continuité des luttes du FFS aux côtés du peuple, soulignant que les massacre subis par les populations locales lors des massacres du 8 mai 1945 appelleraient, plutôt, un hommage aux aînés qui ont libéré le pays et, partant, une obligation de poursuivre leur sacrifice pour «désormais libérer le peuple». Durant ce rassemblement, une gerbe de fleurs a été déposée à Chaâbet Lakhra et au carré des Martyrs de la ville, en présence d’une foule nombreuse.