Paiement des frais du hadj : Les délais prolongés jusqu’au 20 mai

L'office national du hadj et de la omra a appelé, hier, les futurs hadjis accusant un retard dans le paiement des frais de pèlerinage, à se rapprocher des agences de la Banque d'Algérie (BA) à travers tout le territoire national, avant le 20 mai prochain, afin de s'acquitter des frais du hadj. Initialement prévus pour ce 5 mai, les délais en été rallongés de quinze jours. Cette mesure a été prise suite au constat fait par les pouvoirs publics, qu’une grande partie des futurs hadjis inscrits ne se sont toujours pas acquittés de leurs versements, faute de temps pour réunir les sommes réclamées sans doute ! Aussi, l’Office informe les citoyens concernés par le pèlerinage qu'en raison du court délai accordé, ils sont tenus de se rapprocher rapidement de la daïra ou de la circonscription administrative dont ils relèvent pour déposer leur dossier et finaliser les procédures relatives au remplissage du livret du hadj et à l'obtention du visa. Le dossier exigé pour remplir le livret du hadj et obtenir le visa comprend un passeport biométrique dont la validité dépasse les six mois à compter de juillet 2019, un certificat de bonne santé attestant de l’aptitude du pèlerin à accomplir les rites du Hadj délivrée par la commission médicale de wilaya , une copie du reçu de paiement des frais du hadj et du billet d’avion (565.000 DA) délivré par la Banque d’Algérie (565.000 DA), trois (03) photos en fond blanc et un document d`état civil attestant de la qualité d`accompagnateur légal pour la femme (acte de mariage, fiche familiale ou autres). Il ya lieu de souligner que l’ONHO a ouvert la semaine dernière , un portail électronique dédié à la Omra, une initiative qui vise à faciliter toutes les procédures aux bénéficiaires et intervient pour répondre à la forte demande de visas Omra en cette période de l’année qui coïncide avec le mois sacré de Ramadhan. Ce portail qui s’inscrit dans un processus de modernisation et de numérisation permet une meilleure maîtrise des procédures relatives à l’Omra et facilitera davantage le travail des représentants des agences de tourisme et de voyages qui n’auront plus à se déplacer à l’Office. Ainsi, et grâce à la numérisation des systèmes, les délais de traitement des dossiers ne dépassent pas les douze heures pour l’obtention de l’autorisation. Parmi les nouvelles procédures, les agences doivent désormais veiller à la prise d’empreintes des candidats à la Omra au niveau des bureaux VFS vers lesquels leurs clients peuvent se déplacer individuellement pour accomplir cette formalité, et recevront, à l’issue de l’opération, un document à fournir pour l’obtention du visa. Par ailleurs, les hadjis âgés de moins de 80 ans se sont soumis aux procédures relatives à la prise d'empreintes biométriques. Cette opération entamée depuis le 31 mars, s’inscrit dans le cadre du parachèvement des mesures propres aux démarches administratives relatives à l'organisation de l'opération du Hadj 2019. Il faut dire que des mesures ont été récemment prises tant, dans le domaine de la modernisation des opérations d’inscription et de délivrance des documents de voyages que dans celui de la rationalisation et la responsabilisation des acteurs intervenant dans la prise en charge des hadjis, depuis le transport jusqu’à l’hébergement, en vue de permettre aux 37.000 hadjis algériens inscrits au titre de cette année de séjourner dans les Lieux saints et d’accomplir les rites dans les meilleures conditions.

Pour assurer les bonnes conditions aux pèlerins algériens, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a entamé très tôt les démarches et préparatifs à travers l’organisation du tirage au sort au mois de décembre. L’organisation sera assurée, cette année, par 44 agences de voyages retenues par la commission nationale permanente intersectorielle chargée de préparer la saison Hadj 2019. Sarah A. Benali Cherif