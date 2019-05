Examens du 3e trimestre : Révision du calendrier

Le ministère de l'Éducation nationale vient de fixer un nouveau calendrier pour les compositions du troisième trimestre de l’année scolaire 2018-2019. L’annonce a été faite, cette semaine, sur la page facebook du département de Belabed. Il faut savoir que le réaménagement du calendrier des examens concerne, à la fois, les trois paliers de l’Éducation. Ainsi, et pour ce qui est du niveau primaire, les élèves inscrits en classes de 1re, 2e, 3e et 4e années débuteront les dernières épreuves de l’année à partir du dimanche 19 mai.

Ceux de la 5e année primaire composeront en revanche un peu plus tôt. Leurs examens sont désormais programmés du 14 au 16 mai, souligne la même source. S’agissant du niveau moyen, les épreuves sont prévues à partir du 19 mai pour les élèves de 1re, 2e et 3e années, et ceux concernés par le BEM, le brevet de l’enseignement moyen, ils composeront également avant les autres, puisque leurs évaluations du troisième trimestre auront lieu entre le 14 et le 16 mai.

Quant aux lycéens, les élèves de 1re et de 2e années devront examiner à partir du 19 mai, alors que ceux ayant le bac à passer en juin prochain composeront du 12 au 16 mai. Il convient de signaler par ailleurs que les examens de rattrapage auront lieu les 23 et 24 juin, aussi bien pour les écoliers inscrits en 2e, 3e et 4e années du cycle primaire, que pour les 1re, 2e et 3e années moyenne et ceux des 1re et 2e années secondaire, soit la même date pour tous les paliers. Pour rappel, les examens scolaires nationaux seront entamés le 29 mai, avec en premier l'examen de fin du cycle primaire, qui sera suivi du BEM (du 9 au 11 juin) et du baccalauréat, programmé du 16 au 20 juin. Les candidats à ces examens devront ensuite patienter quelques semaines avant l'annonce des résultats, dont celui de la 5e, prévue le 16 juin, du BEM le 1er juillet, quand les résultats du bac devront être disponibles le 20 juillet prochain.

Le ministre de l'Éducation nationale a tenu dernièrement à assurer, à ce propos, les parents d’élèves et les candidats quant au fait que les sujets des examens scolaires seront puisés du programme scolaire, et indiqué que toutes les procédures ont été prises pour garantir le bon déroulement des examens. Abdelhakim Belabed, qui s’exprimait à l’occasion de la rencontre nationale des présidents des commissions de wilaya des observateurs pour les épreuves du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, s’est en effet montré rassurant, en affirmant que l'élève ne sera pas examiné sur un cours qui ne lui a pas été dispensé en classe. «L'état d'avancement de la mise en œuvre du programme scolaire est très appréciable», s’est-il félicité, faisant remarquer que le retard accusé dans deux ou trois wilayas et dans quelques établissements a été rattrapé, à travers l'élaboration d'un programme «spécial» au profit de ces établissements. Le ministre a relevé, en cette même occasion, que les examens se dérouleront dans le «calme» et la «sérénité». À retenir, enfin, que l'opération d'impression des sujets des épreuves scolaires devrait débuter le 16 mai et sera encadrée par pas moins de 160 inspecteurs, enseignants, fonctionnaires et employés ; autant de personnes devant être mises en quarantaine pour une durée de 35 jours, soit jusqu'au 20 juin.

Soraya Guemmouri