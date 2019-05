Revue El Djeich : « L’ANP, mobilisée pour faire avorter tous les complots »

Catégorique, clair et sans le moindre équivoque, le commandement de l’Armée nationale populaire a signifié, hier dans l’éditorial du dernier numéro d’ El Djeich, son attachement aux solutions «possibles et disponibles», pour résoudre la crise que traverse le pays sans le recours à une quelconque période de transition. L’éditorial, intitulé «Clairvoyance et sagesse pour faire avorter les complots», dénonce d’entrée «ceux qui ont vendu leur conscience, qui n’en ont cure de l’intérêt supérieur du pays et qui vont même jusqu’à tramer des complots contre la patrie».

Ceux-là «voudraient voir perdurer la crise en rejetant toutes les solutions disponibles et possibles, à même de permettre à notre pays de surmonter cette épreuve, il s’agit donc de couper la route aux aventuristes qui concoctent des plans et projettent de les exécuter à tous les échelons, dans le but d’entraîner le pays vers l’anarchie et le chaos». L’éditorialiste, s’il salue la prise de conscience du peuple algérien quant à l’importance des défis et du caractère sensible de la conjoncture actuels, ne manquera toutefois pas de révéler «la nature abjecte du plan que certaines parties voudraient mettre à exécution par procuration pour certains parrains désormais connus de tous». «Nul n’ignore que les exécutants de ce plan machiavélique, ceux qui leur ont confié cette tâche et ceux qui gravitent dans leur giron, ont attendu, durant toutes les années passées, la moindre occasion pour le mettre à exécution en ayant recours à divers voies et moyens», a-t-il affirmé. Et de poursuivre : «Après que le peuple algérien les a démasqués et rejetés fermement et définitivement, ils ont fait de certains canaux d’information connus et des réseaux sociaux, un moyen pour tenter de réaliser des agendas douteux, en menant des campagnes méthodiques autant que tendancieuses dans le but d’abuser l’opinion publique pour distiller leurs mensonges et leurs élucubrations dans une vaine tentative de porter atteinte au lien existentiel et étroit qui unit le peuple à son armée, d’ébranler sa cohésion et la confiance mutuelle qui les anime». En clair, El Djech indique qu’il n’est pas surprenant de voir que ce sont les mêmes voix qui avaient sollicité l’intervention de l’armée dans le champ politique durant les précédentes décennies, qui tentent aujourd’hui, sournoisement, de l’entraîner sur cette voie en cette étape cruciale. Ceci, précise-t-il, «par des voies multiples, dont la plus courante est de faire pression, à travers des messages ouverts, débats, avis et points de vue publiés dans les colonnes de certains médias, appelant à une période de transition calquée à leur mesure, durant laquelle ils se conduiront comme il leur plaira et feront passer leurs projets et les agendas de leurs parrains qui vouent à l’Algérie et à son peuple une haine et une rancœur infinies». «Afin de concrétiser leurs vils desseins, ces revanchards tentent de mettre la main sur ce «Hirak» pacifique et de prendre le train en marche, pour servir leurs intérêts étroits en s’autoproclamant porte-parole du peuple, dans l’espoir de brouiller les cartes et de semer la confusion», a-t-il expliqué. Ce sont-là de sombres manœuvres qui sont qualifiées de criminelles, tant leurs auteurs sont même allés jusqu’à lancer «des campagnes féroces à travers certains porte-voix qui véhiculent toute leur rancœur à l’encontre de l’ANP en lui reprochant son attitude patriotique et novembriste dont elle ne s’écartera jamais».

Dévoiler les contours du vil complot

«Le comportement hystérique, qui a fait perdre le nord à ces parties, est essentiellement dû au refus catégorique du Commandement de notre armée de verser une seule goutte de sang du peuple, depuis le début des marches pacifiques, et sa détermination à faire barrage à tous ceux qui tenteraient d’ébranler la stabilité du pays et d’attenter à l’unité du peuple», a estimé en outre l’éditorialiste. Sur un autre volet, il dénonce aussi la campagne de dénigrement qui a vu le jour dès «le lancement par la justice de l’opération d’investigation sur les dossiers corruption», une campagne émettant , dit-il, «des doutes sur le sérieux de l’opération et jetant le discrédit sur l’intégrité de la justice, en prétendant qu’il s’agit d’une campagne de vengeance et de règlement de comptes». Les auteurs de cette campagne ont en effet tenté vainement de faire accroire aux Algériens «que cette démarche de la justice de dépoussiérer les dossiers de corruption, intervient sur ordre de l’institution militaire, dans une tentative sournoise d’entraver l’action de la justice et de saper sa détermination à continuer d’accomplir les missions qui lui sont assignées, conformément au droit et aux lois de la République».Or, et comme c’est déjà souligné par le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, «le Commandement de l’Armée nationale populaire a donné les garanties suffisantes et s’est engagé à accompagner la justice dans l’accomplissement de ses missions nobles et sensibles». «En tout état de cause, les projets et plans concoctés par cette poignée de comploteurs sont inéluctablement voués à l’échec, y compris celui visant à briser la cohésion entre le peuple et son armée. Pour sa part, l’ANP demeurera aux côtés du peuple jusqu’à ce qu’il atteigne ses objectifs de concrétiser le changement attendu, comme elle demeurera mobilisée en permanence pour accompagner le peuple et le protéger des agissements d’individus que le temps a fini par dévoiler les contours du vil complot qu’ils ont mis en œuvre contre la patrie des chouhada», conclut El Djeich.

Karim Aoudia