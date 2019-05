Décès de l’ancien Président éthiopien : signature du registre de condoléances

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Beladehane Rachid, a signé, hier au siège de l'ambassade d'Éthiopie à Alger, le registre de condoléances au nom du gouvernement algérien, suite au décès de l'ancien Président éthiopien, Negasso Gidada. «Nous avons appris avec une profonde affliction la disparition, le 27 avril 2019, de Negasso Gidada, ancien président de la République démocratique fédérale d'Éthiopie après une vie pleine de bonnes actions et de dévouement au service des intérêts suprêmes du peuple éthiopien frère», a écrit M. Beladehane Rachid sur le registre de condoléances. «En cette douloureuse circonstance, j'adresse au nom du Gouvernement algérien et en mon nom personnel mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de solidarité, à la famille du défunt, souhaitant que ces condoléances, sincères et fraternelles, puissent leur prêter davantage de force et de courage pour surmonter cette pénible épreuve». «L'Algérie, qui réitère sa solidarité avec l'Éthiopie, est convaincue que le peuple éthiopien saura surmonter, avec courage, la perte d'un de ses vaillants enfants», a-t-il conclu.