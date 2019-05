AADL-2013 : Les premiers souscripteurs logés en 2020

En effet, selon un responsable du ministère, le département de M. Beldjoud vient de fixer les délais de remise des clés aux souscripteurs des programmes AADL 1 et 2. Pour le premier programme de 2001-2002, les procédures administratives sont en cours de finalisation afin de parachever l’opération de distribution des logements aux derniers souscripteurs qui n’ont pas encore obtenu leur logement. Quant aux souscripteurs du programme de 2013, l’opération de distribution sera lancée à partir de 2020.

Selon la même source, l’opération de paiement de la quatrième et dernière tranche du prix du logement par les souscripteurs du programme AADL-1 sera achevée au mois de septembre prochain, alors que la remise des clés au dernier concerné se fera au plus tard, au courant du mois de décembre de cette année.

Ce responsable a affirmé que les travaux d’aménagement extérieurs, relatifs aux 60.000 unités AADL, «connaissent un taux d’avancement considérable depuis le mois d’avril dernier, et ce grâce à l’amélioration des conditions climatiques».

Ainsi, ajoute la même source, «après l’achèvement du programme AADL-1, les efforts du ministère, et de l’Agence de développement et de d’amélioration du logement, seront dirigés pour accélérer la cadence des travaux au niveau des chantiers de réalisation de plus 400.000 unités consacrées aux souscripteurs ADDL-2, afin d’entamer la distribution des logements à partir du premier trimestre de l’année 2020».

Il convient de rappeler, à ce propos, que l’AADL a d’ores et déjà ouvert son site web aux derniers souscripteurs du programme AADL 2001-2002, afin de retirer les ordres de versement de la quatrième et dernière tranche du prix de leur logement.

Le ministre de l’Habitat, Mohamed Beldjoud, avait indiqué récemment que 30.000 familles restent concernées par ce programme de logements. «Ces familles vont être appelées dans les jours à venir à s'acquitter de la quatrième tranche de paiement de leur logement», a-t-il affirmé. Le ministre a ainsi rappelé que les wilayas concernées sont Alger, avec près de 20.000 logements, ainsi que les wilayas de Blida, Médéa, Aïn Defla, Chlef, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Skikda, Béjaïa et Ouargla. «Tous les logements au niveau de ces wilayas sont prêts, et la nouvelle ville de Sidi Abdallah en est un échantillon», a-t-il fait observer, expliquant que l'aspect de l'aménagement extérieur devait à son tour être achevé.

«Pour l'aménagement extérieur, l'État a consacré la couverture financière nécessaire», a-t-il assuré, rappelant que les entreprises de réalisation ont été désignées sur chacun des projets. De plus, il a appelé les maîtres d'œuvre et les différents responsables à «prendre leurs responsabilités», pour que les travaux soient menés 24h/24, indiquant que son département veillera à ce que les maîtres d'œuvre travaillent pour la réception de ces habitations dans les délais. «Tous les moyens sont disponibles pour parvenir à clôturer le programme AADL-1 dans les délais, que ce soit au niveau du climat actuel, des finances et des moyens humains et matériels», a ainsi estimé M. Beldjoud.

Concernant l'opération de choix des sites des logements par les souscripteurs restants, le même responsable a fait savoir que celle-ci sera ouverte à partir du début du mois de Ramadhan. «De plus, il sera procédé à la remise des clés au profit du reste des souscripteurs à partir de la mi-Ramadhan. L'opération se poursuivra jusqu'au 30 septembre prochain», a-t-il affirmé, rappelant qu'à cette date, l'ensemble du programme AADL-1 sera achevé.

Par ailleurs, le ministre a également évoqué la qualité des logements du programme AADL-1. À ce propos, il a indiqué que les entreprises de réalisation, les bureaux d'études et l'ensemble des acteurs concernés doivent s'impliquer pour assurer une qualité optimale des habitations. «Il n'est pas permis d'avoir une qualité médiocre. Tout le monde doit faire face à ses responsabilités», a-t-il souligné.

Salima Ettouahria